Carolina Corchó reveló si votará o no la consulta de izquierda y por quien irá en primera vuelta

A su llegada a El Debate de la Gente, realizado en alianza por el diario El Tiempo, Citytv, La FM y Noticias RCN, la única mujer cabeza de lista al Senado, Carolina Corcho, reveló si votará o no en la consulta de la izquierda el 8 de marzo y a quién apoyará en la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera, con menos de 24 horas de diferencia, que el senador Iván Cépeda no podrá participar de la consulta del Frente por la Vida, contrario a Daniel Quintero, la consulta de izquierda para el 8 de marzo quedó conformada por el exalcalde de Medellín, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras y Martha Viviana Bernal.

Al preguntarle si votará o no este mecanismo programado el mismo día que las elecciones al Congreso, Corcho contestó que va por “Iván Cépeda a la primera vuelta el 31 de mayo y el 8 de marzo con el Pacto Histórico a Cámara y Senado”.

Y al consultar su preferencia en un eventual escenario en el que Iván Cépeda y Roy Barreras lleguen a la primera vuelta, insistió en que “Iván Cépeda es el candidato del Pacto Histórico”.

¿Cómo es la relación entre Corcho y María José Pizarro?

Tras quedar segunda en la consulta realizada el 26 de octubre, en la que participó junto a Iván Cépeda y Daniel Quintero, quien trató de salir a última hora, Corcho insistió en que debía ser la cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, una posición que la senadora María José Pizarro pretendía desde septiembre de 2025, tras participar de una reunión de la que, también, participó el presidente Petro.

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, expuso; sin embargo, Corcho fue escogida en comité político del partido.

Al preguntarle sobre su relación actual, la exmnistra de Salud recalcó que nunca han tenido asperezas. En sus palabras, tuvieron “discusiones de carácter político que se dirimieron en una consulta popular donde la ciudadanía tomó sus decisiones y tenemos una lista organizada por el pueblo colombiano de manera democrática”.

Y adelantó que su propuesta más impopular en el Congreso, sin duda, sería “la reforma a la salud” que, según dijo, “ya sacó callo por los intereses del régimen corrupto de los negociantes de la salud que, hoy, manejan 100 billones de pesos a discrecionalidad, en el oscurantismo, sin control”.