Candidatos al Senado debaten sobre la reforma a la salud en ‘El debate de la gente’

‘El debate de la gente’, en alianza con Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV, convocó a un encuentro con 9 candidatos que encabezan las listas al Senado de la República por distintos partidos políticos que tendrán un lugar en los tarjetones de las elecciones del domingo 8 de marzo.

La jornada reunió a nueve aspirantes, quienes participaron en un primer bloque centrado en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: el sistema de salud colombiano. La dinámica planteó un espacio en el que cada candidato expuso su visión sobre las reformas necesarias para atender las demandas de la población.

Al abrir la posibilidad de que los ciudadanos enviaran sus preguntas, se evidenció que cerca del 30% de ellas estaban relacionadas con la salud, lo que refleja la magnitud de la preocupación nacional frente al acceso, la calidad y la sostenibilidad del sistema.

Por ello, la pregunta central dirigida a los aspirantes fue: si promoviera una reforma a la salud desde el Congreso, ¿qué elemento sustancial debería contener esa propuesta para responder de manera concreta y evitar discursos vacíos?

“Se debe mantener la participación del sector privado”: Óscar Ortiz, Partido Oxígeno

En su intervención, el candidato Óscar Ortiz señaló que “Colombia ha sufrido el cambio, no fue precisamente quinta, sino reversa”, aludiendo a un retroceso en la calidad del servicio.

Ortíz ilustró su argumento con ejemplos personales, mencionando que sus padres, de 88 y 90 años, durante décadas recibieron atención y acceso a medicamentos, mientras que hoy se evidencian casos como el de Kevin, “una víctima mortal de la política de este gobierno”. Con ello, subrayó la urgencia de una reforma que responda a las necesidades reales de los ciudadanos.

RELACIONADO Carolina Corchó reveló si votará o no la consulta de izquierda y por quien irá en primera vuelta

El aspirante insistió en que cualquier reforma debe incluir “transparencia, participación del sector privado para hacer valer el derecho fundamental a la salud y responsabilidad”. A su juicio, la presencia de actores privados aporta valor agregado, tal como ocurre en sectores como la infraestructura y la educación.

“Hay que presentar una reforma a la salud, ojalá concertada”: Juan Sebastián Gómez, Coalición Ahora Colombia

La cabeza de lista al Senado por la Coalición Ahora Colombia, Juan Sebastián Gómez, Juan Sebastián Gómez, recordó que “nosotros ya lo hicimos, nosotros en algún momento radicamos una reforma a la salud que construimos desde el Congreso de la República y acompañados por el sector médico, las asociaciones de médicos, de pacientes y el sector científico”.

En su intervención destacó la necesidad de una reforma “concertada” que atienda los problemas más graves del sistema, como el flujo de recursos y las deudas pendientes con los prestadores de servicios de salud. Según Gómez, es fundamental que “les llegue plata, les lleguen los recursos directamente a los prestadores” para aliviar la crisis que enfrentan.

“La crisis de la salud está documentada desde hace más de una década”: Carolina Corcho, Pacto Histórico

La candidata al Senado por el Pacto Histórico advirtió que “la crisis de la salud está documentada hace más de una década” y recordó que el Instituto Nacional de Salud ha señalado más de 360 mil muertes evitables por barreras de acceso.

En su intervención subrayó que la reforma a la salud ya fue presentada y “lamentablemente fue obstruida en la Comisión Séptima del Senado”, por lo que debe volver a discutirse.

Según Corcho, no existe evidencia de insuficiencia en la financiación, pues “ha habido un aumento de 1.4% del PIB de la financiación en estos tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro”.

La candidata detalló los cuatro puntos centrales de la propuesta que busca retomar: “manejo transparente y anticorrupto de los recursos públicos” para que lleguen directamente a prestadores públicos y privados; un sistema preventivo de atención primaria que evite tragedias como la del niño Kevin, a cuya familia expresó su solidaridad; la producción nacional de medicamentos y vacunas; y la formalización laboral de un millón de trabajadores de la salud que hoy tienen contratos precarios.

“Este Gobierno ha creado intencionalmente una crisis humanitaria”: Enrique Gómez, Movimiento Salvación Nacional

El candidato Enrique Gómez aseguró que “este gobierno ha creado intencionalmente una crisis humanitaria en la salud” y que no se trata solo del caso de Kevin Acosta, sino de “decenas de miles de muertes que se pudieron evitar”.

En su intervención insistió en la necesidad de devolverle la autonomía al Consejo Nacional de Salud y evitar que decisiones políticas o intereses personales destruyan las fuentes de financiamiento del sector. Gómez advirtió que se requiere “estabilizar financieramente el sector, pagar el corriente e iniciar una negociación entre EPS y los prestadores” para garantizar el pago a los trabajadores de la salud.

Además, subrayó que la reforma debe incluir una “lucha frontal contra la corrupción”, recordando que las intervenciones prometidas por el actual gobierno “han servido para saquear a la salud”. Con estas propuestas, Gómez delineó un enfoque centrado en la transparencia, la autonomía institucional y la estabilidad financiera del sistema.

“Una reforma, pero no una que vuelva al sistema donde la gente tenga que atenderse en el sistema público“: David Barguil, Partido Conservador

David Barguil, candidato al Senado por el Partido Conservador, recordó que “la propuesta de reforma a la salud que vamos a llevar al Senado es la que le presentamos al país hace cuatro años como candidato a la presidencia”. En su intervención señaló que sí se requiere una reforma, pero “no una reforma que vuelva al sistema donde la gente tenga que atenderse en el sistema público”, pues aseguró que esa experiencia ya se vivió en Colombia con el Seguro Social y fue “una especie de tragedia”.

El aspirante criticó también el modelo actual de las EPS, al afirmar que “tampoco me gusta que las EPS tengan una especie de rosca donde definan a usted dónde lo atienden”.

Su propuesta plantea que cada ciudadano, con su carnet, pueda elegir directamente “en qué centro de salud, en qué clínica lo atienden”, lo que obligaría a los prestadores a competir con calidad y buen servicio.

“Hay que fortalecer la red pública hospitalaria de este país”: Juan Felipe Lemos, Partido de la U

Juan Felipe Lemos, candidato al Senado por el Partido de La U, afirmó que “vamos a recuperar estos tres años largos perdidos” en materia de salud, señalando que las políticas actuales, con una visión “profundamente estatista”, han buscado retomar el manejo de las rentas públicas y han causado un daño significativo al sistema.

Según Lemos, la crisis que se agudizó en este gobierno debe ser superada con una estrategia que permita “construir sobre lo construido”, lo que implica actualizar técnicamente el pago de la unidad de pago por capitación y fortalecer la red hospitalaria pública del país.

El aspirante también advirtió sobre la deuda de 24 billones de pesos que enfrenta el sector y la necesidad de estabilizar el sistema, recordando que fue creado para que el régimen contributivo ayudara a subsidiar a quienes no tienen empleo y requieren atención en salud.

“Este Gobierno no garantizó los presupuestos máximos“ : Carlos Fernando Motoa, Coalición Cambio Radical y ALMA

Carlos Fernando Motoa, candidato al Senado, afirmó que “la crisis de salud fue inducida por este gobierno, que fue provocada, que fue premeditada”, señalando que no se garantizaron los presupuestos máximos ni el aumento de la unidad de pago por capitación en los valores requeridos.

Según el aspirante, el Ejecutivo ha sido “indolente” y no ha cumplido con las decisiones judiciales, lo que ha profundizado una crisis que calificó como “sin precedentes”. Motoa recordó que desde Cambio Radical y el Senado se han presentado en dos oportunidades reformas estatutarias a la salud, con el objetivo de corregir errores del sistema y no de destruirlo, como, según él, pretende el gobierno actual.

El candidato advirtió que hoy “no se entregan medicamentos, no se agendan las citas con los especialistas, no hay atención de tratamientos oncológicos” y que la gente se está muriendo en la búsqueda de atención médica.

“Hay que dejar de echarnos las culpas sobre la crisis en el sistema de salud“ : Lucho Garzón

Lucho Garzón, candidato al Senado, planteó que “lo primero es dejar de echarnos culpas”, al referirse a la crisis del sistema de salud y a la responsabilidad compartida entre interventores, EPS y gobierno.

En su intervención señaló que la discusión central debe girar en torno a “quién vamos a dar los recursos, si es el gobierno con la ADRES o la EPS”, y propuso la creación de Fogasalud, una especie de fondo similar a Fogafín, que permita salvar al sistema en momentos de crisis y garantizar la continuidad de la atención.

El aspirante recordó que “ya hicimos política de atención primaria” y destacó la importancia de fortalecer la cobertura en la ruralidad mediante un análisis georreferencial que defina prioridades.

"No gastarse la plata en burocracia": Andrés Forero, Partido Centro Democrático

El candidato Andrés Forero sostuvo que “como cualquier sistema de salud en el mundo, el sistema colombiano requiere reformas constantes, pero se tenía que hacer construyendo sobre lo construido”.

En su intervención criticó al actual gobierno por implementar cambios en las EPS intervenidas, pese a que la reforma no fue aprobada, lo que ha llevado a que “más de la mitad de la población colombiana esté afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional”.

Forero vinculó la tragedia de Kevin a esta situación y advirtió que las malas decisiones han generado una crisis que afecta a millones de colombianos.

El aspirante cuestionó el manejo de los recursos, señalando que “no gastarse la plata en la burocracia” debería ser una prioridad, en lugar de crear “450 cargos nuevos de planta con un costo anual de 59,000,000,000 de pesos”.