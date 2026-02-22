🔴EN VIVO 🔴Siga el minuto a minuto de ‘El debate de la gente’ con las cabezas de lista al Senado

Después de los debates con los candidatos de la Consulta de las Soluciones, Frente por la Vida y de la Gran Consulta; Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV vuelven a unirse para conocer las propuestas de quienes aspiran al Congreso.

Este domingo 22 de febrero, desde las 6:00 p.m., estarán las cabezas de lista al Senado. El debate será transmitido por la señal abierta del Canal RCN y las plataformas digitales de los medios que hacen parte de esta alianza.

¿Quiénes son los participantes?

Los participantes son: Juan Sebastián Gómez (coalición Ahora Colombia), Luis Eduardo Garzón (Alianza Verde), Carlos Fernando Motoa (coalición Cambio Radical y Alianza por la libertad, moral y acción – Alma), Carolina Corcho (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático), David Barguil (Conservador), Juan Felipe Lemos (La U), Óscar Ortiz (Oxígeno) y Enrique Gómez (Salvación Nacional).

La moderación estará a cargo de José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, Juan Lozano, director de La FM, Andrés Mompotes, director de El Tiempo, y Marta Beltrán Jacded, directora de CityTv. Además, estarán presentes Martiza Aristizabal, editora política de Noticias RCN y presentadora; y Lina Pulido, presentadora de CityTV.

El debate tendrá cinco grandes bloques relacionados con temas que le preocupan a la gente: reforma a la salud, asamblea nacional constituyente, beneficios penales, instrumentalización de menores en hechos delictivos e impuestos.

Adicionalmente, habrá otro espacio para preguntas rápidas y respuestas ágiles de Sí o No. Cada aspirante tendrá un minuto para responder.

Además, tendrán 30 segundos al final de cada bloque para usar el recurso de la réplica y si algún candidato es mencionado, tendrá 30 segundos para responder.

En la parte superior, el público podrá escanear un código QR que lo dirigirá a un link con el que podrá participar y votar por el candidato que crean lo está haciendo mejor.

Siga el minuto a minuto

Bloque 1: reforma de salud

6:14 p.m.: David Barguil dijo que hace cuatro años presentó una reforma a la salud, pero que no lleve al sistema público como el Seguro Social. Su propuesta radica en que los usuarios puedan elegir la clínica y centros de salud, lo cual aumentaría la competencia.

6:13 p.m.: Enrique Gómez cuestionó el papel de la salud del Gobierno e indicó que el sector se debe estabilizar, con negociación de las EPS y estar al día en los pagos. También afirmó que se deben ampliar los cupos de especialistas y luchar contra la corrupción.

6:11 p.m.: Carolina Corcho aseguró que el sector salud está en crisis desde hace décadas. Afirmó que en el Senado se obstruyó la reforma presentada en el Gobierno, destacó el aumento de la financiación en los últimos años e indicó que volverá a presentar la reforma enfocada en el manejo correcto de los recursos sin intermediarios, un sistema de atención preventiva y primaria, producción nacional de medicamentos e investigaciones; y formalización en el aspecto laboral.

6:10 p.m.: Juan Sebastián Gómez enfatizó que se necesita una reforma a la salud concertada, que cuente la revisión de la UPC y el flujo de los actores del sistema. También dijo que presentará un proyecto relacionado a la salud mental.

6:09 p.m. : Óscar Ortiz señaló que debe mantenerse la participación del sector privado en materia de salud. También se necesita transparencia y responsabilidad para que los recursos lleguen.

Los candidatos en la previa: retos y preguntas clave

