¿Cuánto gana un vicepresidente en Colombia? El salario al que le apuntan Oviedo, Quilcué y Restrepo

Los tres candidatos que aspiran a la Presidencia de la República y que lideran las encuestas ya eligieron sus fórmulas vicepresidenciales.

marzo 12 de 2026
05:03 p. m.
El cargo de vicepresidente en Colombia no solo tiene un peso político clave dentro del Gobierno Nacional, sino también una remuneración significativa dentro de la estructura del Estado.

En medio del ambiente electoral surge una pregunta frecuente entre los votantes: ¿cuánto gana un vicepresidente en Colombia? La remuneración de este cargo está definida dentro del régimen salarial de los altos funcionarios del Estado. Bajo el marco normativo, el vicepresidente de la República se ubica entre los cargos mejor remunerados de la Rama Ejecutiva.

Cuánto gana el vicepresidente de Colombia

La remuneración del vicepresidente de la República trasciende el concepto de un sueldo básico unificado, ya que se estructura a partir de varios componentes salariales definidos por decreto para los empleados de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el régimen salarial vigente, el ingreso del vicepresidente se compone de tres rubros principales: asignación básica, gastos de representación y prima de dirección, establecidos en el Decreto 970 de 2021 y reajustados anualmente mediante los incrementos salariales que el Gobierno aplica a los servidores públicos.

Tras los aumentos decretados entre 2022 y 2024, expedidos en desarrollo de la Ley 4 de 1992, la remuneración mensual del vicepresidente se ubica alrededor de los $36 millones brutos mensuales.

En su estructura original, el decreto fijó una asignación básica de $7.256.963, gastos de representación por $12.871.828 y una prima de dirección de $6.356.460, valores que posteriormente han sido ajustados mediante los decretos de incremento salarial del Ejecutivo.

Perfiles de los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales

El dinamismo de las encuestas ha puesto el foco en tres nombres clave. Juan Daniel Oviedo, tras un proceso de concertación, se ha oficializado como la fórmula de Paloma Valencia, ganadora de la consulta de centroderecha.

Por su parte, la lideresa indígena Aida Quilcué acompaña la aspiración de Iván Cepeda por el Pacto Histórico, mientras que el exministro José Manuel Restrepo aporta su perfil técnico a la campaña de Abelardo de la Espriella.

