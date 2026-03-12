Poder del espionaje habría revelado traición dentro de La Casa de los Famosos

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia se acercan a un nuevo fin de semana y los poderes a los que tiene beneficio el líder cada vez son más importantes y contundentes.

En este caso, Valentino Lázaro fue notificado de que sería la primera persona de la temporada en hacer uso del poder del espionaje, que consiste en ver una recopilación de imágenes, captadas en el lugar, sobre los hechos más destacados de sus contrincantes.

Para esta oportunidad, el hombre decidió ver las imágenes en compañía de Beba, quien manifestó su impacto ante lo observado.

¿Qué se observó en las imágenes?

El esperado momento llegó y Valentino junto a Beba decidieron ver las inéditas imágenes de sus compañeros en la competencia. Sin embargo, uno de los videos que llamó más su atención correspondió a una conversación que se desarrolló entre Tebi, Alejandro y Alexa en donde, al parecer, habrían hablado sobre Yuli.

Cabe recalcar que la mujer se ha mostrado bastante unida a sus compañeros del equipo “tormenta” por lo que en varias ocasiones se han mostrado unidos en el juego. No obstante, en las imágenes, Valentino se percató de que sus compañeros habrían hablado mal sobre Yuli al escucharlos decir que habría “usado a Alejandro” como estrategia para perdurar en el juego.

La reacción de la antioqueña no se hizo esperar ya que incluso se trasladó de escenario para poder hablar a solas con Valentino, Mariana y Beba sobre lo observado.

Por supuesto, las redes sociales ya han hablado sobre este asunto ya que cientos de internautas han manifestado su inconformidad con que Ruiz haya decidido creer en los comentarios de los participantes que han sido sus principales contrincantes durante todo el juego.

No obstante, hubo usuarios que expresaron estar de acuerdo con la actuación de Lázaro, quien habría revelado la situación a su compañera.

Juanse habla sobre Yuli y Alejandro

Por otro lado, la reciente visita de Juanse Laverde, el más reciente eliminado del juego, generó varias reacciones dentro de la casa más famosa del país. Esto a raíz de que el cantante decidió enviar un mensaje específico a varios de sus compañeros sobre la manera adecuada de jugar.

Fue así como el joven exaltó, en las horas más reciente, su alegría por ver la ruptura entre Alejandro y Yuli ya que mencionó que dicho vínculo no era “recomendado” para la mujer.