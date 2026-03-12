CANAL RCN
Tendencias

Poder del espionaje habría revelado traición dentro de La Casa de los Famosos

Los participantes con el beneficio no dudaron en dar a conocer el contenido de las imágenes vistas.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia se acercan a un nuevo fin de semana y los poderes a los que tiene beneficio el líder cada vez son más importantes y contundentes.

En este caso, Valentino Lázaro fue notificado de que sería la primera persona de la temporada en hacer uso del poder del espionaje, que consiste en ver una recopilación de imágenes, captadas en el lugar, sobre los hechos más destacados de sus contrincantes.

Para esta oportunidad, el hombre decidió ver las imágenes en compañía de Beba, quien manifestó su impacto ante lo observado.

Mbappé y Ester Expósito fueron captados nuevamente juntos en París: fotos virales
RELACIONADO

Mbappé y Ester Expósito fueron captados nuevamente juntos en París: fotos virales

¿Qué se observó en las imágenes?

El esperado momento llegó y Valentino junto a Beba decidieron ver las inéditas imágenes de sus compañeros en la competencia. Sin embargo, uno de los videos que llamó más su atención correspondió a una conversación que se desarrolló entre Tebi, Alejandro y Alexa en donde, al parecer, habrían hablado sobre Yuli.

Cabe recalcar que la mujer se ha mostrado bastante unida a sus compañeros del equipo “tormenta” por lo que en varias ocasiones se han mostrado unidos en el juego. No obstante, en las imágenes, Valentino se percató de que sus compañeros habrían hablado mal sobre Yuli al escucharlos decir que habría “usado a Alejandro” como estrategia para perdurar en el juego.

La reacción de la antioqueña no se hizo esperar ya que incluso se trasladó de escenario para poder hablar a solas con Valentino, Mariana y Beba sobre lo observado.

Por supuesto, las redes sociales ya han hablado sobre este asunto ya que cientos de internautas han manifestado su inconformidad con que Ruiz haya decidido creer en los comentarios de los participantes que han sido sus principales contrincantes durante todo el juego.

No obstante, hubo usuarios que expresaron estar de acuerdo con la actuación de Lázaro, quien habría revelado la situación a su compañera.

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera con concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y boletería
RELACIONADO

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera con concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y boletería

Juanse habla sobre Yuli y Alejandro

Por otro lado, la reciente visita de Juanse Laverde, el más reciente eliminado del juego, generó varias reacciones dentro de la casa más famosa del país. Esto a raíz de que el cantante decidió enviar un mensaje específico a varios de sus compañeros sobre la manera adecuada de jugar.

Fue así como el joven exaltó, en las horas más reciente, su alegría por ver la ruptura entre Alejandro y Yuli ya que mencionó que dicho vínculo no era “recomendado” para la mujer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Mbappé y Ester Expósito fueron captados nuevamente juntos en París: fotos virales

Vallenato

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera con concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y boletería

La casa de los famosos

Exparticipantes de La Casa de los Famosos confirmaron su relación en vivo: ¿de quiénes se trata?

Otras Noticias

Juan Daniel Oviedo

“Aquí no se está negociando una adhesión”: Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo aceptó ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia tras obtener 1.255.000 votos y quedar como en la segunda posición por la Gran Consulta por Colombia.

Empleo en Colombia

Abren en Bogotá varias vacantes para Gestores del Orden: así puede aplicar y ganar hasta $3 millones

Bogotá abrirá convocatoria para 780 Gestores del Orden con salarios de hasta $3 millones. Conozca los requisitos y cómo aplicar al empleo.

Venezuela

Delcy Rodríguez canceló reunión con el presidente Petro por temas de seguridad: ¿Qué pasó?

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia

Selección de Argentina

¿En el Monumental o en el Bernabéu? Dónde se jugará la Finalissima el 27 de marzo