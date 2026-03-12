Karen Manrique llega a la Dijín en Bogotá para legalización de captura por caso UNGRD

En la tarde de este jueves, la representante por la curul especial de víctimas, Karen Manrique, llegó a las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía en Bogotá, tras entregarse voluntariamente a las autoridades en Tame, Arauca.

Su traslado se realizó en un avión de la Policía Antinarcóticos desde el departamento. En este momento, las autoridades adelantan el procedimiento de legalización de captura, paso previo a las diligencias judiciales correspondientes.

Noticia en desarrollo...