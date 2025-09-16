CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Canino habría sido brutalmente agredido por su propietaria en Cartagena

La dueña del canino compartió un video en redes sociales explicando lo sucedido. Las autoridades ya están adelantando las investigaciones para aclarar los hechos.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
06:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha generado indignación en Cartagena. Hulk, un Pastor Alemán de 5 años, fue rescatado por las autoridades tras denuncias de vecinos que escucharon golpes y ladridos provenientes de un apartamento.

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel
RELACIONADO

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel

Nuevo caso de maltrato animal: mujer habría golpeado a su perro

La Policía y el escuadrón antimaltrato acudieron al lugar tras recibir alertas a través de redes sociales. Al llegar, encontraron al animal con múltiples golpes en su cuerpo y manchas de sangre en el piso, lo que llevó a su decomiso inmediato.

La propietaria del perro compartió un video en el que expresó su versión de los hechos. Según su testimonio, las heridas de Hulk fueron producto de un accidente que el canino tuvo con un mueble de la sala de la vivienda y no de maltrato intencionado.

Además, aseguró que el animal había mostrado un comportamiento agresivo en los últimos días y que incluso necesitó de la intervención de hasta 10 policías para su contención y traslado.

La mujer también indicó que recientemente ha recibido denuncias a través de sus redes sociales. Esto, luego de compartir su número personal con el fin de encontrar un nuevo hogar para Hulk.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo maltrato animal. Mientras tanto, Hulk se encuentra en recuperación bajo custodia oficial.

Por su parte, defensores de animales hacen un llamado a los propietarios que no puedan cuidar adecuadamente de sus mascotas a considerar la adopción como alternativa al maltrato.

Mujer habría propinado brutal golpiza a su Pastor Alemán en Cartagena

Inaceptable: un hombre golpeó y quemó vivo a un perro en Pasto, Nariño
RELACIONADO

Inaceptable: un hombre golpeó y quemó vivo a un perro en Pasto, Nariño

Cabe mencionar que la ciudad cuenta con una línea de atención 24 horas (123) para recibir denuncias de maltrato animal, reforzando su compromiso con el bienestar de los animales domésticos y callejeros.

Según el mayor Jesús David Vanegas Sánchez, comandante de la Estación de Policía Caribe Norte, “allí puede existir un acto sancionatorio e incluso, de privación de la libertad, de acuerdo con lo que se adelante en esta investigación, y como la entidad UMATA, lo pueda establecer y correr el caso hacia la Fiscalía General de la nación”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aerocivil

Volar con propósito: LATAM transporta esperanza y transforma vidas en Cali

Antioquia

Bus de Metroplús atropelló a un habitante de calle: el hombre murió

Valle del Cauca

Un soldado muerto y otro herido dejó enfrentamiento con disidencias en Buga, Valle

Otras Noticias

Champions League

Él es Camilo Durán, el colombiano que le hizo gol al Benfica en Champions League

Camilo Durán, delantero samario de 23 años, marcó gol y dio asistencia con Qarabag en la histórica victoria sobre Benfica en Champions League.

Viral

Reconocida cantante hará un baby shower benéfico: busca obtener donaciones

La cantante del género urbano sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar el objetivo detrás de este evento.

Cuidado personal

¿Cómo se prepara el té matcha? Estos son los beneficios y quienes deberían evitarlo

Brasil

Bolsonaro hospitalizado tras crisis de salud en prisión domiciliaria

Licencia de conducción

Los nuevos costos que tendría la licencia de conducción en Colombia: ojo al nuevo trámite