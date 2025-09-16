VIDEO | Canino habría sido brutalmente agredido por su propietaria en Cartagena

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha generado indignación en Cartagena. Hulk, un Pastor Alemán de 5 años, fue rescatado por las autoridades tras denuncias de vecinos que escucharon golpes y ladridos provenientes de un apartamento.

Nuevo caso de maltrato animal: mujer habría golpeado a su perro

La Policía y el escuadrón antimaltrato acudieron al lugar tras recibir alertas a través de redes sociales. Al llegar, encontraron al animal con múltiples golpes en su cuerpo y manchas de sangre en el piso, lo que llevó a su decomiso inmediato.

La propietaria del perro compartió un video en el que expresó su versión de los hechos. Según su testimonio, las heridas de Hulk fueron producto de un accidente que el canino tuvo con un mueble de la sala de la vivienda y no de maltrato intencionado.

Además, aseguró que el animal había mostrado un comportamiento agresivo en los últimos días y que incluso necesitó de la intervención de hasta 10 policías para su contención y traslado.

La mujer también indicó que recientemente ha recibido denuncias a través de sus redes sociales. Esto, luego de compartir su número personal con el fin de encontrar un nuevo hogar para Hulk.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo maltrato animal. Mientras tanto, Hulk se encuentra en recuperación bajo custodia oficial.

Por su parte, defensores de animales hacen un llamado a los propietarios que no puedan cuidar adecuadamente de sus mascotas a considerar la adopción como alternativa al maltrato.

Cabe mencionar que la ciudad cuenta con una línea de atención 24 horas (123) para recibir denuncias de maltrato animal, reforzando su compromiso con el bienestar de los animales domésticos y callejeros.

Según el mayor Jesús David Vanegas Sánchez, comandante de la Estación de Policía Caribe Norte, “allí puede existir un acto sancionatorio e incluso, de privación de la libertad, de acuerdo con lo que se adelante en esta investigación, y como la entidad UMATA, lo pueda establecer y correr el caso hacia la Fiscalía General de la nación”.