Inaceptable: un hombre golpeó y quemó vivo a un perro en Pasto, Nariño

Un nuevo caso de maltrato animal sacudió al país por la contundencia con la que se perpetró el hecho. En Pasto, Nariño, Sherlock, nombre que recibía el animal, fue golpeado y quemado mientras, al parecer, seguía vivo.

Su agresor fue capturado en flagrancia y fue puesto a disposición de la Fiscalía en donde ya se adelantan los procedimientos correspondientes.

Perro fue quemado vivo en Pasto

Las redes sociales han viralizado un terrible caso de maltrato animal en el que un hombre asesinó brutalmente a un canino al golpearlo e incinerarlo vivo. Las contundentes imágenes han causado un gran revuelo entre millones de internautas, quienes han exigido justicia para que sobre el sujeto recaiga el peso de la ley, pues fue capturado en flagrancia.

La presencia de la ciudadanía no se hizo esperar ya que un amplio grupo de personas se tomó las calles de la ciudad para exigir justicia y que el atroz crímen no quede impune. Así mismo, proteccionistas, fundaciones y rescatistas se sumaron al llamado para evitar que más casos de maltrato animal se sigan presentando en el país.

Acciones legales contra el hombre que incineró a un perro en Pasto

La senadora Andrea Padilla exigió a las autoridades la premura para aplicar la ley Ángel, pues con esta se poseen las herramientas legales para que se tomen las medidas correspondientes y se condene el maltrato animal.

De esta manera, Padilla confirmó, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que el sujeto recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario al torturador de Sherlock, pues el grupo de abogados Alegato asumió la defensa del caso al representar a las víctimas.

“Acaban de enviar a la cárcel al asesino de Sherlock, el perrito que fue incinerado vivo y torturado ayer en Pasto. Hoy, domingo 14 de septiembre, el juez le dio medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Gracias a la ley Ángel que está haciendo justicia por los animales”, manifestó la senadora Padilla.