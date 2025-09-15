CANAL RCN
Colombia

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel

El caso se había convertido en el primero bajo la ley Ángel.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
01:05 p. m.
El asesinato del gato 'Michyn'” en Bucaramanga no solo conmocionó por la crueldad con que fue cometido, sino que también se transformó en el primer caso en llegar a sentencia con base en la ley Ángel.

Pese a la expectativa de que se fijara un precedente contra este tipo de conductas, la decisión judicial permitió que el responsable quedara en libertad.

Hombre grabó video mientras ahorcaba a un gato en Bucaramanga

El procesado fue identificado como Alexander Parra Carrillo, de 50 años, quien el pasado 7 de mayo de 2025 fue grabado mientras ahorcaba a un gato llamado 'Michyn', en una esquina del cambuche donde residía, en Bucaramanga.

Tras su captura, él aceptó haber cometido el delito y firmó un preacuerdo con la Fiscalía.

De esta manera, el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga lo condenó el 11 de agosto de 2025 a 24 meses de prisión y al pago de una multa correspondiente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, el mismo despacho le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años.

Liberan a hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga

Con base en esa decisión judicial, el 14 de agosto se elaboró la boleta de libertad, que permitió a Parra recuperar su salida de prisión a pesar de la gravedad del hecho.

Ante esto, la plataforma ALTO, organización que promueve la protección de los animales, se pronunció de manera pública a través de su cuenta en X:

Alexander Parra Carrillo, el hombre que ahorcó al gatico Michyn, y cuyo crimen quedó registrado en video, quedó libre tras ser condenado a escasos 24 meses de prisión (excarcelables). Esto, a pesar de la gravedad del crimen y de tratarse de un maltratador serial de animales de Bucaramanga. Este sujeto confesó haber cometido el delito y alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía, en lo que sería una de las primeras condenas con ‘ley Ángel’. (…) Esta decisión sienta un mal precedente. Seguiremos luchando porque el maltrato animal sea sancionado ejemplarmente, se aprueben leyes más fuertes y se acabe la impunidad.

La organización también advirtió que, según lo revelado en el proceso, 'Michyn' no habría sido la única víctima, pues en el barrio se reportaron otros casos de agresiones similares contra animales. Estas denuncias llevaron a que fuera catalogado como un maltratador recurrente.

