Caos en Bogotá este 1 de septiembre por decisión del IDU: trancones afectan la operación de Transmilenio

Este lunes 1 de septiembre, miles de ciudadanos se vieron afectados por trancones en la localidad de Puente Aranda.

Caos en Bogotá por decisión del IDU: trancones afectan la operación de Transmilenio lunes 1 de septiembre
FOTO: Captura de pantalla @NoticiasBta | Transmilenio

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
10:00 a. m.
Este lunes 1 de septiembre, miles de personas en Bogotá llegaron tarde a sus lugares de destino, debido a inesperados trancones que afectaron la movilidad en la localidad de Puente Aranda. La operación de Transmilenio también terminó siendo afectada.

De acuerdo a reportes ciudadanos, se han formado interminables filas de vehículos que han provocado un auténtico caos. Las autoridades adelantan labores para descongestionar las vías, pero durante horas el tráfico se ha mantenido muy afectado.

¿Por qué hay trancones en Bogotá este lunes 1 de septiembre?

La principal razón por la que hay tantos trancones en este punto de la ciudad, es debido a que el IDU tomó la decisión de inhabilitar dos puentes vehiculares, los cuales serán demolidos para la construcción de la 'Nueva Calle 13'.

Uno está ubicado sobre la Avenida Américas con Carrera 50 y el otro en la Calle 13 con Carrera 50, conformando el conocido 'pulpo' que conectaba a ambas avenidas y por donde funcionaba el sistema de Transmilenio.

¿Cuándo serán demolidos los puentes en Puente Aranda?

De momento, el IDU no ha dado fechas tentativas para la implosión de estas estructuras en este punto clave de la ciudad, pues estaban a la espera de la implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para proceder con el próximo paso.

Ahora, que el PMT presentado habría generado un caos en la movilidad, es probable que se presenten novedades por parte de las autoridades. Sin embargo, se ha hablado de que la fecha tentativa de la implosión sea para el mes de octubre.

