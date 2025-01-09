Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador

Luego de 18 días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había desaparecido en Cajicá.

La desaparición de la menor se dio el 12 de agosto. Afanador estaba en el colegio, el Gimnasio Los Laureles, cuando salió de la institución. El video de la última vez que la vieron, revelado en exclusiva por Noticias RCN, mostró que la menor estaba sola y se metió por un agujero en una zona con arbustos.

Búsqueda duró 18 días

Con el paso de los días, la búsqueda se fortaleció. Un robusto equipo conformado por más de 100 personas de diferentes entidades se hizo cargo de esta labor. No solamente fue en los alrededores del colegio, sino que se extendió por los municipios aledaños.

Lo extraño se dio el viernes 29 de agosto. Un campesino que pasaba por Fagua, zona rural de Cajicá, encontró el cuerpo. Para las autoridades fue inquietante, debido a que estaba en el río Frío, a escasos 200 metros de la institución educativa, por donde se había recorrido prácticamente todos los días.

Durante las pesquisas, el colegio ha estado en el ojo de la polémica. Por un lado, el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, aseguró que la rectora presuntamente le omitió información a las autoridades.

Se podría decretar el cierre del colegio

Además, indicó que supuestamente se alteró la escena. Al parecer, luego de la desaparición, se le colocó cemento en el agujero. Además, la comunidad educativa siguió pasando por el sector.

En diálogo con Alerta Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, contó que ya se empezaron las visitas con el fin de esclarecer el caso. Aseguró que, si se llegan a encontrar fallos en el plan del riesgo, se podría decretar el cierre.

“Si la necropsia confirma que la niña estuvo sumergida 18 días en el río y que no tiene signos de violencia, estaremos frente a un accidente. Ya serán otras circunstancias, análisis y determinaciones las que se deban tomar frente a la institución educativa y los otros elementos que tienen que ver con la protección de los niños”, sostuvo el mandatario.

Rey también informó que “de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución, las decisiones pueden ir hasta decretar el cierre del establecimiento”.