Dos puentes vehiculares serán demolidos en Bogotá: ¿en dónde están ubicados?

La implosión de dos importantes estructuras en Puente Aranda marcará el inicio de una transformación vial que busca mejorar la movilidad en la capital.

El pulpo avenida Américas carrera 50
FOTO: IDU

agosto 26 de 2025
06:34 p. m.
La movilidad en Bogotá está a punto de vivir un cambio significativo con el megaproyecto de la nueva Calle 13, una de las intervenciones más ambiciosas en infraestructura vial de los últimos años.

Como parte de este plan, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que dos puentes vehiculares de gran importancia serán demolidos en los próximos meses.

¿Cuáles son los puentes que se demolerán en Bogotá?

El IDU informó que la demolición se realizará en la intersección de Puente Aranda, donde confluyen varias de las principales vías del occidente de Bogotá. Los dos puentes que serán implosionados corresponden al de la avenida Las Américas con carrera 50 y al de la calle 13 con carrera 50.

La entidad señaló a Red+ Noticias que la fecha oficial aún no está confirmada, pues se encuentra pendiente la implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), programado para septiembre de 2025. Una vez entre en vigor, el contratista dispondrá de al menos cuatro semanas para ejecutar la implosión, lo que sitúa el procedimiento tentativamente en octubre de 2025.

Cómo quedará la nueva Calle 13 de Bogotá

El megaproyecto de la Calle 13 contempla la ampliación de este importante corredor vial con 10 carriles en total: ocho mixtos y dos exclusivos para buses de Transmilenio. Además, se construirán 14 estaciones, incluyendo una estación cabecera y un patio taller para el sistema.

La obra se divide en siete lotes, que abarcan desde la carrera 50 hasta el río Bogotá, e incluye una nueva glorieta en la zona donde actualmente se encuentran los puentes que serán demolidos. Esta glorieta conectará de manera más eficiente la carrera 50, la calle 6ª, la calle 13 y la avenida de Las Américas.

Los beneficios de este proyecto se extenderán a cerca de nueve millones de personas en Bogotá y municipios aledaños como Mosquera y Madrid, en Cundinamarca. De manera directa, se estima que más de 260.000 habitantes de las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda mejorarán sus tiempos de desplazamiento y su acceso al transporte público.

