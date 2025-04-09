Capturada en flagrancia mujer que pretendía expedir pasaporte con documento falso en Manizales

En Manizales, una mujer de nacionalidad extranjera fue capturada en flagrancia cuando pretendía obtener un pasaporte utilizando un documento de identidad colombiano presuntamente falso.

Capturada mujer que pretendía expedir pasaporte con documento falso

El hecho se registró en las instalaciones de la Gobernación de Caldas durante un procedimiento de verificación adelantado por la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, la irregularidad fue detectada por funcionarios de la oficina de pasaportes, quienes alertaron de inmediato a los uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

“En desarrollo de labores de control y verificación adelantadas por la Policía Nacional en la capital caldense, fue capturada en flagrancia una ciudadana de nacionalidad extranjera, quien pretendía tramitar un pasaporte utilizando un documento de identidad colombiano presuntamente falso”, indicó la Policía Nacional.

Gracias a esta acción conjunta, se logró la detención de la mujer en el lugar de los hechos, evitando que el trámite fraudulento se concretara.

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará el proceso de judicialización correspondiente. Será un juez de control de garantías quien determine su situación jurídica.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó la efectividad del trabajo coordinado entre la institución policial y la Gobernación de Caldas.

“Este resultado es producto del esfuerzo conjunto y nuestro compromiso por garantizar transparencia en los trámites oficiales y seguridad en los procesos del Estado”, señaló.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, la legalidad y la transparencia, al tiempo que invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación que atente contra la confianza institucional y la convivencia ciudadana a través de la línea 123 o con la patrulla de vigilancia más cercana”, finalizó la institución.