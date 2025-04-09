Ya identificaron a la persona que roció gasolina y prendió en fuego a dos uniformados en Putumayo

En medio de un procedimiento militar en el que fue intervenido un laboratorio dedicado a la producción de sustancias ilícitas, un grupo de civiles reaccionó con agresividad y atacó a la tropa, llegando incluso a prender fuego contra tres uniformados.

El saldo fue de dos soldados y un teniente heridos, quienes sufrieron quemaduras y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en Florencia.

Allí recibieron los primeros auxilios y se determinó que, aunque el ataque fue grave, se encuentran fuera de peligro.

Los tres serán evacuados a Bogotá para garantizar atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de los uniformados quemados?

En A Lo Que Vinimos de Noticias RCN, el general Yor William Cotua, comandante de la 27ª Brigada del Ejército, entregó detalles sobre la situación de los uniformados.

Nuestros dos soldados se encuentran bien. El Teniente Mejía y mi Soldado Díaz ya se encuentran en este momento bajo atención médica. Están en una clínica en Florencia, Caquetá. Van a ser evacuados directamente a la Ciudad de Bogotá para tener una mejor atención médica. Pero están en este momento fuera de peligro y están estables, gracias a Dios.

La atención se centró también en esclarecer quiénes fueron los responsables de este violento hecho.

¿Quién prendió en fuego a los uniformados en Putumayo?

Frente a los señalamientos sobre posibles disidencias de las Farc, el general Cotua fue enfático en aclarar que los atacantes eran civiles que reaccionaron violentamente al procedimiento militar.

No, son población civil que nos asonó, porque son criminales al mostrar la intención de quemarnos a nuestros dos soldados. Ahí hubo una tentativa de homicidio. Ahí hubo una asonada. Ahí hubo lesiones personales agravadas. También hubo ataques a servidor público.

El alto oficial explicó además que el principal responsable del ataque sería el propietario del laboratorio ilegal que fue descubierto por el Ejército en la zona.

Según su testimonio, esa persona habría sido quien directamente roció fuego contra los militares, provocándoles las quemaduras.