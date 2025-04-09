CANAL RCN
Colombia Video

Ya identificaron a la persona que roció gasolina y prendió en fuego a dos uniformados en Putumayo

Los uniformados están estables tras ser atendidos en Florencia y serán evacuados a Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
02:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de un procedimiento militar en el que fue intervenido un laboratorio dedicado a la producción de sustancias ilícitas, un grupo de civiles reaccionó con agresividad y atacó a la tropa, llegando incluso a prender fuego contra tres uniformados.

El saldo fue de dos soldados y un teniente heridos, quienes sufrieron quemaduras y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en Florencia.

Uniformados a los que rociaron gasolina y prendieron fuego en Putumayo tienen quemaduras en el 75% y 30% del cuerpo
RELACIONADO

Uniformados a los que rociaron gasolina y prendieron fuego en Putumayo tienen quemaduras en el 75% y 30% del cuerpo

Allí recibieron los primeros auxilios y se determinó que, aunque el ataque fue grave, se encuentran fuera de peligro.

Los tres serán evacuados a Bogotá para garantizar atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de los uniformados quemados?

En A Lo Que Vinimos de Noticias RCN, el general Yor William Cotua, comandante de la 27ª Brigada del Ejército, entregó detalles sobre la situación de los uniformados.

Nuestros dos soldados se encuentran bien. El Teniente Mejía y mi Soldado Díaz ya se encuentran en este momento bajo atención médica. Están en una clínica en Florencia, Caquetá. Van a ser evacuados directamente a la Ciudad de Bogotá para tener una mejor atención médica. Pero están en este momento fuera de peligro y están estables, gracias a Dios.

La atención se centró también en esclarecer quiénes fueron los responsables de este violento hecho.

¿Quién prendió en fuego a los uniformados en Putumayo?

Frente a los señalamientos sobre posibles disidencias de las Farc, el general Cotua fue enfático en aclarar que los atacantes eran civiles que reaccionaron violentamente al procedimiento militar.

VIDEO | Brasilero que recorre América en bicicleta fue atracado a mano armada entre Maicao y Riohacha
RELACIONADO

VIDEO | Brasilero que recorre América en bicicleta fue atracado a mano armada entre Maicao y Riohacha

No, son población civil que nos asonó, porque son criminales al mostrar la intención de quemarnos a nuestros dos soldados. Ahí hubo una tentativa de homicidio. Ahí hubo una asonada. Ahí hubo lesiones personales agravadas. También hubo ataques a servidor público.

El alto oficial explicó además que el principal responsable del ataque sería el propietario del laboratorio ilegal que fue descubierto por el Ejército en la zona.

Según su testimonio, esa persona habría sido quien directamente roció fuego contra los militares, provocándoles las quemaduras.

La persona que quemó a nuestros soldados era el dueño del laboratorio que se encontraba allí produciendo esta sustancia ilegal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

¿Qué esperar tras la elección de Carlos Camargo como magistrado?

Consejo de Estado

Consejo de Estado condena al IDU y dos consorcios por tragedia de '21 Ángeles'

Santa Marta

Turistas quedaron atrapados en una playa con caimanes por ignorar las señales de advertencia en el Tayrona

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Pesos pesados: estos son los cuatro cocineros en riesgo de salir de MasterChef

Tras un polémico reto de salvación, estas son las cuatro celebridades que se enfrentarán para no salir del juego.

Fútbol RCN

Referente del FPC hace llamado a Lorenzo por Dayro Moreno: "Que lo pongan a jugar"

El referente de Santa Fe fue certero por la convocatoria del delantero de Chicoral.

Estados Unidos

Venezuela pondrá en marcha entrenamiento de milicianos tras despliegue de EE. UU.

Subsidios en Colombia

Colombianos tendrían importante subsidio para compra de vivienda usada: requisitos para acceder

Tecnología

Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia