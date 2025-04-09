CANAL RCN
A la cárcel Harold Daniel Barragán Ovalle, séptimo procesado por el magnicidio de Miguel Uribe

Es señalado de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos.

septiembre 04 de 2025
01:08 p. m.
Este 4 de septiembre la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un juez envió a la cárcel a Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los señalados que habría participado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

A la cárcel involucrado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Se trata de la persona que habría sido encargada de escoger al menor de edad que disparó contra el congresista y precandidato presidencial. Además, habría facilitado el acondicionamiento del arma de fuego utilizada en el crimen para “garantizar mayor letalidad”.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Harold Daniel Barragán Ovalle habría participado activamente en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como en actos posteriores para tratar de evadir la acción de las autoridades que trabajan en la identificación, captura y judicialización de todos los responsables del atentado”, apuntó el ente acusador.

Ovalle, quien también habría ayudado a ocultar a Elder José Arteaga, uno de los principales articuladores del crimen, fue imputado con los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos.

Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Por decisión de un juez de control de garantías deberá cumplir con una medida de aseguramiento en centro penitenciario.

La Fiscalía detalló que Ovalle “estaría involucrado en actividades previas para definir todo lo relacionado con la planeación, la verificación y reconocimiento del lugar en el que se perpetró la acción sicarial”.

Antes de la entrega de la pistola tipo Glock, habría dado las indicaciones sobre la manera como se debía acondicionar para que disparara a modo de ráfaga con el fin de aumentar su letalidad

Para cumplir con el crimen realizó reuniones en su vivienda, al igual que videollamadas para concretar el delito y hasta hizo parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartía información y dieron órdenes para ejecutar el hecho sicarial.

