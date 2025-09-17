Capturadas dos mujeres en Manizales que utilizaban medicamentos para robar a sus víctimas

En un operativo realizado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron capturar a dos mujeres identificadas con los alias de La Matrix y ‘Peli Roja’.

Las aprehendidas, de 44 y 30 años, son señaladas de utilizar medicamentos de uso controlado para dejar en estado de indefensión a sus víctimas y posteriormente despojarlas de sus pertenencias.

Las investigaciones revelaron que las sospechosas elegían a sus objetivos en las afueras de discotecas y locales de expendio de licor en Manizales.

Una vez establecían contacto con las víctimas, invitaban a los ciudadanos a continuar la reunión en un lugar privado, donde, al parecer, les suministraban sustancias que los dejaban inconscientes o vulnerables. En ese estado, aprovechaban para cometer los hurtos.

Uno de los casos que motivó el operativo ocurrió cuando las capturadas acompañaron a dos hombres hasta la vivienda de uno de ellos, donde habrían usado el modus operandi detallado anteriormente, para robar sus pertenencias.

“Gracias a las labores de investigación, se pudo establecer que el modus operandi de estas mujeres consistía en seleccionar a sus víctimas en las afueras de discotecas y lugares de expendio de licor, aprovechando los escenarios de diversión nocturna para ejecutar sus delitos”, detalló la Policía.

Con el material probatorio recolectado, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías emitió las órdenes de captura contra las mujeres, quienes ya presentan registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como hurto, lesiones y homicidio, lo que evidencia una trayectoria delictiva.