Hallan dos cuerpos sin vida y con signos de violencia en zona rural de Villa María, Caldas: esto se sabe

Al parecer, uno de los cuerpos pertenecería a un mayor de la Policía desaparecido desde el pasado 9 de septiembre en Manizales.

septiembre 17 de 2025
01:41 p. m.
Las autoridades en el departamento de Caldas investigan el crimen de dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados en un paraje rural del municipio de Villa María.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo apunta a que se trata del mayor de la Policía Nacional Edward Fabián Vergara, de 39 años, y de su amigo Gian Marco Roldán, de 21, quienes permanecería desaparecidos desde el 9 de septiembre.

Cuerpo hallado en zona rural de Villa María podría ser de mayor desaparecido

Hace varios días, la familia del oficial, residente en el departamento de Nariño, denunció públicamente que no tenían noticias suyas desde aquella fecha.

Según lo que se conoció, el mayor y el joven habían sido vistos por última vez saliendo de un conjunto de apartamentos ubicado en el barrio La Carola, en la ciudad de Manizales.

Mientras tanto, el vehículo del oficial fue visto en el peaje de Circasia, horas después de su desaparición, y ubicado finalmente en Armenia.

Los cuerpos vistos en Villa María tenían signos de violencia

La confirmación del hallazgo fue entregada en la mañana por el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Anderson Figueroa, quien señaló que los cuerpos tenían signos de violencia y que, por sus características, uno de ellos correspondería al oficial desaparecido.

La Policía Nacional en conjunto con el CTI se desplazó hasta dicho paraje donde se encuentran dos cuerpos. Uno de ellos por sus características podría tratarse del mayor Eduard Fabián Vergara, de la Policía Nacional, adscrito a la Metropolitana de Manizales.

En sus declaraciones, también indicó que ambos cadáveres presentaban heridas producidas con arma de fuego, aunque será la necropsia la que determine con precisión las causas de la muerte y confirme de manera oficial la identidad de las víctimas.

Por ahora, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación adelantan de manera conjunta las pesquisas para identificar a los responsables de este doble homicidio.

