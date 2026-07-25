Capturan a alias 300, señalado de desaparecer a un ingeniero forestal en Antioquia

Más de cuatro años después de la desaparición de un ingeniero forestal en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre que estaría relacionado con el caso.

Se trata de Weimar Alexander Castillo, alias 300, quien es señalado de haber participado en la retención del profesional el 4 de abril de 2022.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el procesado sería un presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa y habría actuado junto con otros hombres armados.

Desde aquel día, la familia y las autoridades siguen sin conocer el paradero del ingeniero.

¿Cómo habría ocurrido la desaparición del ingeniero?

El día de los hechos, la víctima se encontraba en el municipio realizando labores ambientales y permanecía hospedada en un hotel.

En la mañana del 4 de abril de 2022, salió del lugar para desayunar. Sin embargo, según la investigación, en ese momento habría sido interceptado por varios hombres armados.

Los sujetos presuntamente lo intimidaron con armas de fuego, lo golpearon y lo obligaron a subir a una camioneta.

La Fiscalía señala que alias 300 habría sido quien condujo el vehículo en el que fue trasladado el ingeniero.

¿A dónde habría sido llevado después de ser retenido?

La investigación permitió establecer que, después de ser obligado a subir al vehículo, el ingeniero habría sido llevado hasta una vivienda.

En ese lugar, según los elementos recopilados por las autoridades, la víctima habría sido vista con lesiones en el rostro y con las manos amarradas.

Posteriormente, habría sido trasladada nuevamente en un automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

La Fiscalía continúa señalando a alias 300 como uno de los presuntos responsables de la desaparición forzada del profesional.

¿Qué delito le imputó la Fiscalía a alias 300?

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó a Weimar Alexander Castillo el delito de desaparición forzada. Sin embargo, el procesado no aceptó el cargo.

Tras la audiencia, una juez de control de garantías ordenó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De esta manera, alias 300 deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.