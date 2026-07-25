Descubren al eslabón perdido en el caso de Yulixa Toloza: es quien habría ordenado dejarla morir

El expediente por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, tiene un nombre que durante semanas pasó prácticamente inadvertido.

No estaba en los titulares. No era uno de los rostros más conocidos del proceso. Su identidad aparecía entre cientos de páginas y documentos que hacen parte de la investigación, pero, para la Fiscalía, su papel podría ser determinante.

Noticias RCN reveló quién es el sujeto que hoy es buscado por la justicia colombiana y que, según la investigación, habría estado presente durante el procedimiento realizado en Beauty Láser y en el momento en que Yulixa sufrió la grave emergencia médica.

¿Quién es el eslabón que faltaba para resolver el caso de Yulixa Toloza?

Leodelvis Acosta Rodríguez es un ciudadano cubano y anestesiólogo de profesión. Su nombre aparece relacionado con los hechos que rodearon la muerte de Yulixa Toloza.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, habría participado en el procedimiento estético realizado en Beauty Láser y habría estado presente cuando la mujer entró en una grave crisis de salud.

Las imágenes obtenidas por Noticias RCN muestran al anestesiólogo durante una misión médica cubana en Haití.

De acuerdo con su hoja de vida profesional, Acosta Rodríguez se graduó como médico general en 2017. Después de obtener su título, inició su especialización en Anestesia y Reanimación en el Hospital General Docente Agostinho Neto, ubicado en Guantánamo.

Su formación como especialista terminó en 2021.

Después de culminar sus estudios, continuó prestando sus servicios en ese mismo centro asistencial. Posteriormente, hizo parte de una brigada médica cubana en Haití.

Pero su vida profesional y su recorrido por misiones médicas internacionales terminarían contrastando con la situación que enfrenta hoy en Colombia.

Actualmente, Leodelvis Acosta Rodríguez es buscado por las autoridades.

¿Cuál fue el papel del anestesiólogo cubano en la muerte de Yulixa Toloza?

La investigación de la Fiscalía reconstruye los momentos posteriores a la grave crisis de salud que sufrió Yulixa Toloza durante el procedimiento estético.

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El escrito de acusación ubica a Leodelvis Acosta Rodríguez entre las personas que habrían trasladado a la mujer a un vehículo. Según el documento, en ese traslado también habrían participado María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos Carías.

La mujer había entrado en una grave emergencia médica y, después de ese momento, fue subida a un vehículo. Ese episodio se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación: establecer qué ocurrió en esas horas y qué decisiones fueron tomadas después de que la salud de Yulixa se deteriorara.

Pero ahora aparece un nuevo elemento dentro de la investigación.

¿Fue él quien habría dado la orden más grave?

Noticias RCN conoció que, dentro de las líneas investigativas que siguen las autoridades, existe una hipótesis que señala directamente a Leodelvis Acosta Rodríguez.

Presuntamente, el anestesiólogo cubano habría sido quien dio la orden de dejar morir a Yulixa dentro del vehículo. Posteriormente, según esta hipótesis, el cuerpo de la mujer habría sido abandonado en una zona rural de Apulo.

Se trata de una línea de investigación que hace parte de los elementos que las autoridades buscan esclarecer dentro del proceso.

La Fiscalía intenta establecer qué sucedió exactamente después de la emergencia médica y cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas que estuvieron involucradas en esos momentos.

Y, en ese rompecabezas, el nombre de Leodelvis Acosta Rodríguez aparece como una de las piezas centrales.

¿Cómo logró salir de Colombia?

Mientras el caso avanzaba y las autoridades buscaban esclarecer lo ocurrido, Leodelvis Acosta Rodríguez habría abandonado el país.

Según la información conocida por Noticias RCN, después de salir de Colombia habría pasado por Ecuador. Luego, habría llegado a Argentina, país en el que estaría escondido actualmente.

Esta ruta de escape habría sido reconstruida por las autoridades, que ahora buscan establecer su ubicación, pues sobre el anestesiólogo cubano pesa una orden de captura.

¿Por qué su captura podría ser determinante para el caso?

Leodelvis Acosta Rodríguez es el único hombre que, según la información conocida sobre el proceso, todavía falta dentro de este rompecabezas judicial.

Su nombre aparece en el expediente. Su presencia es ubicada durante el procedimiento y en los momentos posteriores a la emergencia de Yulixa.

Y ahora, mientras permanece prófugo, las autoridades intentan encontrarlo.