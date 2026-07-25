Juliana Guerrero y su hermana bajo la lupa por supuesta red de corrupción para contratos con el Estado

Juliana Guerrero vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez tras las revelaciones sobre una presunta red de influencias y cobros millonarios a empresarios a cambio de gestionar contratos con el Estado.

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La denuncia, publicada por Semana, también salpica a la hermana de Juliana, Verónica Guerrero y habla de supuestos pagos en efectivo y gestiones en distintos ministerios del Gobierno Nacional.

La ruta de la plata en los chats, audios, consignaciones bancarias y testimonios publicados demostrarían que las hermanas estarían liderando un entramado de corrupción para cobrar millonarias coimas a empresarios a cambio de gestionar contratos estatales.

Así funcionaría la red de corrupción de las hermanas Guerrero

La presunta operación habría iniciado después del segundo semestre de 2024 con empresarios de Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Cesar.

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De acuerdo con los testigos, pedir una cita con las hermanas Guerrero costaba un millón de pesos, y Juliana era la encargada de adelantar las gestiones ante el gobierno para conseguir los contratos, a cambio de $200 millones y el 10% del valor adjudicado al proyecto.

Además, Semana reveló la presunta ruta de los pagos que iban a dar a las cuentas de Juliana y Verónica Guerrero.

¿Quién es David Trespalacios en esta red de corrupción?

En la presunta red de corrupción aparece también el nombre de David Trespalacios, un hombre de barranquilla cercano a ambas mujeres y cuyo papel sería recaudar montos en efectivo para evitar que los registros de las transacciones quedaran en las cuentas de las hermanas.

Lo más impactante es que esta red no se habría quedado en una sola entidad, sino que las gestiones habrían tenido incidencia en gestiones contractuales de los ministerios de Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad, así como en varias regiones del país.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció y se desmarcó de las denuncias, pidiendo que las pruebas sean entregadas a la Fiscalía para iniciar la investigación.

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“El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el gobierno impidió robar”, señaló el mandatario.

Recientemente, Juliana Guerrero fue captada en un evento durante las Fiestas el Mar en Santa Marta, en medio de las graves denuncias que la tienen nuevamente en el ojo del huracán.