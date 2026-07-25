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Dragoneante del Inpec fue asesinado a tiros en Cali: esto se sabe del macabro crimen

El hombre fue atacado frente a su vivienda en el barrio Nueva Floresta. Su esposa también resultó herida.

Noticias RCN

julio 25 de 2026
11:32 a. m.
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Alexander Mejía Cuéllar, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y funcionario de la cárcel de Villahermosa, fue asesinado en la noche del viernes 24 de julio, en un ataque armado ocurrido en el oriente de Cali.

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El funcionario, quien llevaba cerca de 30 años vinculado a la institución, fue atacado cuando se encontraba frente a su vivienda, ubicada en inmediaciones de la carrera 26 con calle 49, en el barrio Nueva Floresta.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados llegaron hasta el lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Dragoneante del Inpec fue baleado en Cali y su esposa resultó herida

Durante el ataque también fue herida la esposa del funcionario.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y, según el reporte preliminar, sus lesiones serían leves.

El atentado ocurrió cerca de la estación de Policía de La Nueva Floresta.

¿Qué ocurrió horas antes del homicidio del dragoneante del Inpec?

Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es que, horas antes del ataque, Alexander Mejía Cuéllar había recibido un reconocimiento por su trayectoria y el servicio prestado durante sus tres décadas de trabajo en el INPEC.

El funcionario estaba adscrito a la cárcel de Villahermosa, uno de los centros penitenciarios más importantes de Cali.

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Ahora las autoridades buscan establecer si el homicidio estuvo relacionado con su labor como funcionario penitenciario o si obedeció a otros motivos.

¿Cuáles son las hipótesis del crimen de un dragoneante del Inpec en Cali?

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación analizan diferentes hipótesis sobre el asesinato.

Una de las líneas de investigación busca establecer si el crimen podría estar relacionado con la confrontación entre estructuras delincuenciales que se disputan el control de economías ilegales dentro y fuera de la cárcel de Villahermosa.

El centro penitenciario ha sido escenario de recientes hechos de violencia, por lo que las autoridades revisan si existe alguna conexión entre esas disputas y el asesinato del dragoneante.

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Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que vincule directamente el homicidio con esa confrontación criminal.

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