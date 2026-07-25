Chayanne regresa a Bogotá: fecha, preventa y venta de boletería para su concierto

Los fanáticos de Chayanne en Colombia tienen un nuevo motivo para celebrar. El cantante puertorriqueño confirmó su regreso a Bogotá con una nueva presentación de su exitosa gira "Bailemos Otra Vez Tour", luego del éxito alcanzado en su anterior visita a la capital, donde las entradas se agotaron rápidamente.

La nueva fecha hace parte de la extensión de una gira que ha recorrido varios países de América y que continúa sumando conciertos gracias a la alta demanda del público. El artista volverá a presentarse en Colombia con un espectáculo que reúne sus más grandes éxitos y las canciones de su más reciente producción discográfica.

¿Cuándo será el concierto de Chayanne en Bogotá?

La cita será el 21 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus, escenario que volverá a recibir a uno de los artistas más importantes de la música latina.

Durante el concierto, Chayanne interpretará canciones de su álbum Bailemos Otra Vez, además de clásicos que han acompañado su carrera durante más de cuatro décadas. El repertorio incluye éxitos como "Torero", "Un Siglo Sin Ti", "Salomé", "Dejaría Todo" y "Bailando Bachata".

La gira, que comenzó en agosto de 2024 en Estados Unidos, se ha convertido en una de las más exitosas del artista y ha regresado a países como Chile, Uruguay, Argentina y ahora Colombia, impulsada por la respuesta de miles de seguidores.

Preventa y venta de boletería para Chayanne en Colombia

La organización confirmó que la preventa exclusiva para clientes de Banco Falabella estará disponible los 3 y 4 de agosto a través de TaquillaLive.

Por su parte, la venta general comenzará el 5 de agosto desde las 9:00 de la mañana, también mediante la misma plataforma.

Con una producción de gran formato, músicos en vivo, pantallas, visuales y una puesta en escena que combina baile, nostalgia y emoción, el espectáculo promete repetir el éxito de sus anteriores presentaciones.

Con 45 años de trayectoria, Chayanne sigue consolidándose como uno de los artistas latinos más queridos y vigentes. Su regreso a Bogotá representa una nueva oportunidad para que miles de seguidores vuelvan a disfrutar en vivo de un repertorio que ha marcado a varias generaciones y de un show reconocido por su energía y calidad artística.