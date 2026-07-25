¡Van por Luis Díaz! Poderoso club alista un fichaje que sacudiría el mercado internacional

El futuro de Luis Díaz vuelve a ser tema de conversación en el mercado internacional. Aunque el colombiano apenas disfruta de sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, su nombre comenzó a sonar con fuerza como posible objetivo de uno de los clubes más poderosos del fútbol saudí.

Según versiones provenientes de Europa, Al-Hilal estaría preparando un nuevo golpe en el mercado de fichajes y tendría entre sus principales objetivos al atacante guajiro, quien actualmente milita en el Bayern Múnich y viene de firmar una temporada sobresaliente en Alemania.

Al-Hilal tendría a Luis Díaz como su gran objetivo

La información fue revelada por el periodista italiano Gianluigi Longari, quien aseguró que el conjunto saudí busca reforzar aún más su ataque tras concretar la llegada de Crysencio Summerville.

"Al-Hilal, tras el fichaje de Summerville, busca otro gran golpe para el ataque. El sueño es Luis Díaz del Bayern Múnich", escribió Longari en su cuenta de X.

El comunicador también señaló que otro de los nombres ofrecidos al club es el del portugués Pedro Neto, del Chelsea. Sin embargo, el colombiano aparece como el gran anhelo de la dirigencia para seguir fortaleciendo una plantilla que ya cuenta con varias figuras internacionales.

El Bayern Múnich no tendría fácil dejar salir al colombiano

A pesar del interés que despertaría en Arabia Saudita, una eventual negociación luce compleja. Luis Díaz llegó al Bayern Múnich apenas en el pasado mercado de verano, cuando el club alemán pagó cerca de 70 millones de euros para ficharlo procedente del Liverpool.

RELACIONADO Luis Díaz dio sus cuatro favoritos para ganar el Mundial

Además, el extremo colombiano tiene contrato vigente hasta 2029, por lo que cualquier equipo interesado tendría que presentar una oferta muy importante para convencer tanto al Bayern como al propio futbolista.

En su primera temporada con el conjunto bávaro, Díaz respondió con actuaciones de alto nivel. Entre todas las competiciones disputó 51 partidos, marcó 26 goles y aportó 19 asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los jugadores más determinantes del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Por ahora, el interés de Al-Hilal se mantiene como un rumor de mercado y no existe una oferta oficial. Sin embargo, el nombre de Luis Díaz vuelve a estar en el centro de las especulaciones, confirmando que sigue siendo uno de los extremos más cotizados del fútbol mundial.