CANAL RCN
Colombia

Capturan a cinco hombres tras robar mezcladora y huir disparando en Tunjuelito

Los capturados, junto con los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
04:59 p. m.
La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de cinco personas en el sur de la ciudad, luego de que fueran sorprendidas transportando de manera irregular una mezcladora de cemento en un vehículo y dispararan contra uniformados para evitar ser detenidas.

El hecho se registró durante labores de vigilancia de la Estación de Policía Tunjuelito, cuando patrullas identificaron un automóvil que trasladaba la maquinaria en circunstancias inusuales. Al intentar detenerlo, los ocupantes abrieron fuego contra los agentes y emprendieron la huida, lo que originó una persecución por varios corredores viales.

Un carro y varios cartuchos fueron incautados en Tunjuelito

Durante la fuga, los implicados abandonaron la mezcladora y continuaron su escape en el vehículo. Según el reporte, la activación del plan candado permitió cerrar las rutas de salida y asegurar la zona, logrando finalmente la interceptación y captura de los ocupantes.

En el procedimiento fueron incautados el automotor y varios cartuchos calibre 9 mm, además de recuperarse la maquinaria sustraída. El arma utilizada en el ataque no fue localizada. La institución destacó que ningún uniformado resultó lesionado.

Capturados en Tunjuelito serán judicializados

Los capturados, junto con los elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.

La Policía Metropolitana reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123, subrayando que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer las acciones contra el delito en la capital.

