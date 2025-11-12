Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia

Jorge Bava, DT uruguayo que llevó a Santa Fe a coronarse campeón en el primer semestre de 2025, y quien decidió marcharse a Cerro Porteño, club con el que ya ganó Liga y Superliga en menos de cuatro meses, habló en las últimas horas.

Sin embargo, su explicación sobre cómo se dio su adiós del ‘León’ generó polémica y dejó mal parado al presidente Eduardo Méndez.

Bava reveló detalles de su salida y cuestionó la comunicación del club

En diálogo con el Vbar de Caracol Radio, Bava aseguró que su salida no fue tan simple como algunos la quisieron presentar.

Según contó, Santa Fe publicó un comunicado “tajante” sobre su renovación antes de que él pudiera hablar con la dirigencia, lo que generó incertidumbre y molestia.

"Cuando llegó esta posibilidad, el club sacó un comunicado tajante al respecto antes de que yo pudiera comunicárselo al presidente… nunca hubo una oferta o acercamiento para continuar, no existió eso, es la realidad", afirmó el entrenador.

Estas declaraciones contrastan con la versión que en su momento sostuvo Eduardo Méndez, quien manifestó que intentaron retenerlo.

Bava también explicó que, pese a tener contrato vigente, la directiva no le ofreció continuidad para 2026, pues su contrato estaba asegurado hasta diciembre de 2025.

El adiós definitivo y un agradecimiento que no evita la polémica

Según relató el uruguayo, el único acercamiento se dio el mismo día del viaje a Medellín, pero tampoco se concretó una propuesta. “Jamás llegó la oferta. Estuve esperando y llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión”, sentenció Bava.

Ante la incertidumbre y con una propuesta firme desde Paraguay, optó por aceptar el reto en Cerro Porteño, donde su impacto fue inmediato al sumar dos nuevos títulos y consolidarse como uno de los entrenadores del año en Sudamérica.

Aun así, el técnico destacó su vínculo con Santa Fe: "Más allá de eso, soy agradecido por los momentos que viví en Santa Fe, fueron 6 meses maravillosos, nada va a opacar eso".