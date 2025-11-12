CANAL RCN
Internacional

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por EE. UU.: ya habían enfrentado prisión

EE. UU. impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro: antecedentes de condena por narcotráfico.

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por Estados Unidos Trump
Fotos: AFP

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
05:29 p. m.
Estados Unidos intensifica su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con nuevas sanciones dirigidas a familiares cercanos del venezolano y a compañías relacionadas con el comercio de crudo.

Este jueves 11 de diciembre, Washington incluyó en su lista de medidas restrictivas a tres sobrinos de la primera dama Cilia Flores, así como a seis barcos petroleros y empresas navieras vinculadas a sus operaciones.

La acción forma parte de un despliegue estratégico en el Caribe, mientras el presidente estadounidense Donald Trump continúa su campaña contra el régimen venezolano.

Entre las medidas anunciadas, destaca la incautación de un petrolero frente a la costa venezolana, que será trasladado a Estados Unidos y cuyo cargamento de petróleo será confiscado, según indicó la Casa Blanca.

¿Quiénes son los sobrinos de Nicolás Maduro sancionados y por qué?

Franqui Flores y Efraín Campo Flores, conocidos popularmente como los "narcosobrinos", y Carlos Erik Malpica Flores, fueron señalados por sus vínculos con el narcotráfico.

Flores y Campo Flores fueron arrestados en 2015 en Haití durante una operación encubierta de la DEA, y posteriormente condenados en 2016 a 18 años de prisión por intentar coordinar un millonario envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Ambos fueron liberados en 2022 bajo un acuerdo de intercambio de prisioneros durante la administración de Joe Biden, que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Las sanciones reflejan la intención de Estados Unidos de limitar la influencia económica y criminal de estos familiares, quienes han sido señalados como piezas clave en redes de narcotráfico internacional.

Estados Unidos impacta en el sector petrolero y naviero de Venezuela

Los seis barcos afectados son superpetroleros que recientemente realizaron operaciones de carga de crudo en Venezuela.

Cuatro de ellos, entre ellos el H. Constance (2002) y el Lattafa (2003), registran bandera panameña, mientras que los otros dos están inscritos en las Islas Cook y Hong Kong.

Las sanciones buscan frenar las actividades de transporte y comercialización de petróleo vinculadas a estos actores, afectando tanto a las embarcaciones como a las compañías navieras implicadas.

Con más de siete años de investigaciones y operaciones encubiertas detrás de estos casos, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión económica y legal sobre el régimen venezolano, enviando un mensaje claro sobre su política de combate al narcotráfico y la corrupción en la región.

