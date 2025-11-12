CANAL RCN
VIDEO I Bad Bunny se cae en pleno concierto en México: ¿cómo reaccionó?

El cantante puertorriqueño sorprendió en el primero de sus ocho conciertos en México.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @_jorchmartinez
Foto: AFP y captura pantalla TikTok @_jorchmartinez

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
06:02 p. m.
El cantante puertorriqueño sorprendió a sus más fieles fanáticos al iniciar su gira mundial con la que busca seguir posicionándose como el artista más influyente e importante del siglo XXI, según Billboard.

Por esto, cada acontecimiento en medio de su show es viral ya que sus más fieles fanáticos han manifestado sentir interés por su novedoso formato y los invitados de lujo que llevará a sus presentaciones.

Bad Bunny se cae en concierto en México

Benito Antonio Martínez Ocasio llegó a México para dar ocho conciertos que sin duda alguna ya han marcado el inicio de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos world tour’ con la que busca darle nuevamente la vuelta al mundo sin incluir a Estados Unidos.

Por esto, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ integró el famoso performance de la casita y la ha llevado a los países que ya ha visitado, convirtiendo esta en una insignia que incluso problemas legales le ha generado.

No obstante, su más reciente presentación, en el Estadio GNP Seguros, se vio marcada por distintos momentos que impactaron a los miles de asistentes. Uno de estos fue cuando el cantante decidió subir al techo de la casita para bailar y poder observar con mayor cercanía a todos los asistentes del concierto.

Sin embargo, el hombre no contó con que dicho espacio se encontraba mojado, pues minutos atrás la lluvia se apoderó del espectáculo que en ningún momento cesó. Esto generó que el “conejo malo” resbalara al caer de espalda contra el suelo.

Ante los gritos del público, el hombre decidió quedarse sentado unos segundos, mientras, al parecer, reía del hecho. Seguido de esto, se dispuso a levantarse nuevamente para caminar por el techo de la construcción y seguir entonando su canción ‘Efecto’.

Bad Bunny sorprende en México

Días previos a su primer concierto en México, el cantante sorprendió a sus más fieles fanáticos al aparecer en la Arena México para presenciar una de las más famosas y auténticas luchas libres, pues el puertorriqueño se ha catalogado como un fanático de dichos encuentros deportivos.

Su llegada fue enigmática y arrasadora ya que, de manera repentina, llegó al recinto, junto con más personas de su equipo, al tener la cara cubierta con una de las auténticas máscaras que se utilizan en dicho deporte.

