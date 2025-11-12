Representante Catherine Juvinao pidió a la Procuraduría investigar al ministro de Igualdad

La representante Catherine Juvinao radicó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva, por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la cartera y suministro de información falsa sobre la ejecución de recursos.

Presentan ante la Procuraduría una denuncia contra el ministro de Igualdad

Según la congresista, Florián habría incurrido en dos faltas principales: “llevar en indebida forma el registro de ejecución presupuestal de la entidad, y segundo, suministrar datos inexactos y documentación falsa”.

La denuncia se produce en medio de la discusión parlamentaria sobre la continuidad del ministerio.

Juvinao presentó un análisis detallado de las cifras reportadas por el funcionario desde su llegada a la entidad. Según su investigación, el ministro asumió el cargo en agosto con una ejecución presupuestal aproximada del 4%.

Para septiembre, la ejecución habría alcanzado el 14%, mientras que en octubre se habría elevado al 46%. Sin embargo, las cifras de noviembre mostrarían un retroceso al 40%.

La controversia se centra en la discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por el ministro. Según el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, con corte a noviembre, la ejecución presupuestal del Minigualdad sería del 7%, una cifra significativamente inferior a la presentada por Florián.

Por su parte, el ministro de la Igualdad ha defendido su gestión asegurando que la entidad tiene ejecutado hasta la fecha más del 30% de su presupuesto, manteniendo una posición que contrasta con los datos del sistema oficial de transparencia gubernamental.

“Hoy, a corte del 30 de noviembre de 2025, nosotros tenemos una ejecución del 33%. Yo creo que debe haber una confusión con la ejecución del presupuesto de 2025. Yo tengo una carga presupuestal de una reserva del presupuesto de 2024”, aseguró el ministro.

¿Seguirá el Ministerio de la Igualdad?

Esta situación se produce en un momento crítico para el ministerio, ya que las comisiones primeras del Congreso de la República deberán definir próximamente si se mantiene la cartera o, por el contrario, se archivaría el proyecto de ley que busca revivir el ministerio.