¿Por qué retiraron un afiche de Iván Cepeda en Jericó? La norma que prohíbe la propaganda política en zonas patrimoniales

Un video grabado en Jericó, Antioquia, desató una fuerte controversia en redes sociales luego de que en las imágenes se observa a un uniformado de la Policía Nacional solicitando a una familia retirar un afiche del candidato presidencial Iván Cepeda que había sido instalado en el balcón de una vivienda.

La situación generó cuestionamientos sobre una posible vulneración a la libertad de expresión y motivó un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien pidió investigar lo ocurrido.

¿Por qué está prohibida la propaganda política en el Centro Histórico de Jericó?

Según explicó el alcalde Sebastián Garcés, el Centro Histórico de Jericó fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación mediante la Resolución 663 de 2018 del Ministerio de Cultura.

Esa declaratoria implica una serie de medidas destinadas a proteger el valor arquitectónico, urbanístico, histórico y cultural del municipio.

Dentro de esas disposiciones se encuentran restricciones relacionadas con la instalación de elementos publicitarios y propaganda visual en fachadas, balcones, postes y otros espacios ubicados dentro del área patrimonial.

La intención de estas normas es evitar que el paisaje urbano y la imagen tradicional del sector histórico sean alterados por avisos temporales, publicidad comercial o propaganda política.

¿La restricción aplica únicamente para Iván Cepeda?

De acuerdo con la Alcaldía, no.

Las autoridades municipales aseguran que la medida aplica para todos los candidatos, movimientos políticos y campañas electorales sin excepción.

RELACIONADO Video captó aterrador momento en el que represa artesanal colapsó y arrastró a un hombre en Cauca

El alcalde recordó que estas restricciones no son nuevas y que han sido implementadas durante campañas presidenciales, legislativas y locales anteriores.

No solamente en las campañas presidenciales, también en las de Cámara y Senado y, por supuesto, en las locales, todos sabemos que en las fachadas, en los postes de la zona urbana no se puede poner publicidad de ningún candidato.

¿Qué buscan proteger estas normas patrimoniales?

Las zonas declaradas patrimonio cultural cuentan con reglas especiales porque son consideradas espacios de interés histórico para el país.

Las autoridades buscan conservar la apariencia original de las edificaciones, las calles y los espacios públicos que hacen parte de estos sectores.

Por esa razón, las intervenciones visuales suelen estar reguladas y, en muchos casos, requieren autorizaciones especiales o simplemente están prohibidas.

La finalidad es que el valor cultural y arquitectónico de estos lugares no se vea afectado por elementos temporales que modifiquen su imagen tradicional.

¿Qué dice la Alcaldía sobre las acusaciones de censura?

El alcalde Sebastián Garcés aseguró que el municipio mantiene una posición imparcial frente a todos los sectores políticos y que las normas se aplican de la misma manera para cualquier campaña.

No es que queramos agredir nunca, no es que queramos molestar o que mucho menos vamos a ir a señalar de ninguna manera, total imparcialidad y aplica para todas las campañas políticas, aplica para todos los candidatos presidenciales.

RELACIONADO Identificaron el cuerpo de la mujer hallada envuelta en plástico frente a estación del MIO en Cali

Además, destacó que Jericó se ha caracterizado por desarrollar sus procesos electorales sin que las fachadas, postes o espacios patrimoniales terminen cubiertos de propaganda política, como suele ocurrir en otros municipios del país.