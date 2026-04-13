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Capturan a dos hombres por intento de hurto en Teusaquillo: uno tenía brazalete del Inpec

La rápida reacción de la Policía en el sector del CAN permitió frustrar el robo y recuperar los elementos hurtados.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
12:42 p. m.
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La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados de participar en un intento de hurto contra una mujer en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. El hecho se registró en el sector del CAN, donde un uniformado que se encontraba en servicio logró reaccionar de manera oportuna para evitar que el delito se consumara en su totalidad.

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De acuerdo con la información oficial, los presuntos delincuentes abordaron a la víctima mediante la modalidad de atraco. Durante la intervención policial, uno de los implicados resultó herido y fue trasladado a un centro médico para recibir atención. En el procedimiento, las autoridades lograron recuperar el celular hurtado y efectuar la captura de ambos sospechosos.

Detalles del operativo y elementos incautados

En el desarrollo del operativo, la Policía también incautó dos motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer el delito. Según las investigaciones preliminares, los capturados presuntamente modificaban el color de estos vehículos tras cometer los hurtos, con el objetivo de evadir los controles de las autoridades y dificultar su identificación.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec y se encontraba cumpliendo una condena de seis años por el delito de hurto.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente por los delitos que se les atribuyen.

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a lo ocurrido y cuestionó las dificultades para enfrentar la delincuencia cuando personas condenadas continúan delinquiendo.

Es muy jodido enfrentar la delincuencia en Bogotá, cuando hay delincuentes condenados, detenidos que pasan por el sistema judicial y luego los dejan libres en medio del pago de su condena.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o acudiendo al CAI más cercano.

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