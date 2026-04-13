Sistema de alertas registró 171 casos de discriminación étnico-racial en Bogotá, durante el 2025

En sesión en el Concejo de Bogotá, el cabildante del partido Mais, Óscar Bastidas, hizo una radiografía sobre los retos a los que se enfrenta la ciudad, en la lucha contra la discriminación y el racismo.

De acuerdo con Bastidas, las cifras evidencian que el racismo cultural persiste en contextos urbanos y la capital colombiana se ha quedado corta en la promoción de una sana “convivencia con las raíces, lenguas y expresiones culturales de una Bogotá pluriétnica y multicultural”.

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Entre el censo nacional de 2005 y 2018, el autorreconocimiento de las poblaciones afrocolombianas habría disminuido en un 30%. Lo que, en palabras de Bastidas, agudizaría el problema:

“La invisibilidad estadística y la falta de protocolos claros dificultan la prevención y atención efectiva de casos de discriminación y esto se evidencia en la ejecución de presupuestos y el desconocimiento de políticas públicas étnicas que sobre el papel proponen una protección de estas comunidades, pero, en realidad, no están sumando”.

¿Qué estrategias ha adoptado la ciudad en la lucha contra el racismo y la discriminación?

En sesión, el concejal advirtió que, si bien la ciudad ha desarrollado programas y estrategias para la lucha contra el racismo y la discriminación, su ejecución parece generar más dudas, sobre un tema que afecta la calidad de vida de las poblaciones étnico-raciales en la ciudad y su participación en espacios democráticos.

De acuerdo con el cabildante no hay “una articulación intersectorial ni indicadores claros de impacto” de los programas que han desarrollado las carteras distritales.

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Sobre los programas de la Secretaría de Educación, como el Sistema de Alertas —que reportó 171 casos de discriminación étnico-racial en 2025— y ‘Aulas con Emoción’, señaló que está en duda su efectividad. Y sobre los programas de la Secretaría de Cultura, dijo que el presupuesto limitado no garantiza una participación efectiva.

En su lugar, propuso sistematizar los datos y casos de discriminación, midiendo su impacto; visibilizar a las poblaciones diversas y las situaciones a las que se enfrentan en la ciudad, con un enfoque educativo, y crear una Comisión Especial para la Prevención y Abordaje de la Discriminación Étnico-Racial bogotana.