Capturan a expareja de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso en Bogotá

Este hombre deberá responder por presunto feminicidio. La familia lo señala como el principal sospechoso.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
01:40 p. m.
En un giro en el caso de la muerte de la periodista Laura Blanco, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a su expareja sentimental, Oscar Santiago Gómez, en Bogotá.

Así fue la velatón que se realizó por Laura Blanco, la periodista que falleció tras caer de un noveno piso
El operativo, llevado a cabo en la localidad de Engativá, marca un punto clave en las investigaciones para esclarecer el posible feminicidio.

¿Laura Blanco fue lanzada por su expareja?

Laura Blanco falleció el 27 de julio tras caer desde un noveno piso en el sector de Salitre, Bogotá. Inicialmente, su pareja afirmó que la periodista se había lanzado por la ventana durante una celebración. Sin embargo, la familia de Blanco ha cuestionado esta versión y, en cambio, lo señalan a él.

“No hubiera hecho esto, ella cayó en manos de un hombre enfermo”, declaró Cecilia Osorio, madre de la periodista, expresando sus sospechas sobre la verdad detrás de este suceso.

“No entendió que estaba mejor sin él”: Madre de periodista que cayó desde un noveno piso señala al novio
Sus allegados han descrito al sospechoso como un hombre con problemas, “celópata” (bastante celoso) y con un historial de comportamiento violento. Según fuentes de la Fiscalía, el detenido será procesado por el delito de feminicidio agravado y presentado ante un juez.

Velatón por Laura Blanco

La investigación reveló detalles inquietantes sobre la escena del crimen. Johan Blanco, su hermano, contó: “En el momento en que los tres vimos, no había nada, todo estaba organizado. Había un balde con vómito, la cama estaba desorganizada y había un cuadro en el piso”.

Además, se han revelado episodios previos de violencia. “La metí al baño y, pues ya por lo que me contó mi hermana, pues se fueron a los golpes. Es cuando yo escucho los gritos y las peleas”, narró su hermano.

En respuesta a la tragedia, se realizaron velatones en memoria de Blanco, con pancartas que proclamaban “Ni una más” y “Laura no se quitó la vida, se la arrebataron”.

