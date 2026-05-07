¿Desde dónde va la nueva ciclorruta de la Avenida 68, en Bogotá?

La movilidad sostenible en Bogotá dio un paso significativo con la habilitación de más de cuatro kilómetros de ciclorrutas en la Avenida 68, una de las arterias viales más importantes de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad confirmó que más de 2.500 ciclistas que transitan diariamente por este corredor serán los principales beneficiarios de la nueva ciclorruta.

"La movilidad la hacemos entre todos y desde el sector movilidad vamos a trabajar en equipo para que las grandes obras de infraestructura sigan avanzando y transformen la movilidad", explicó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá.

¿Hasta dónde va la nueva ciclorruta de la Avenida 68?

La nueva infraestructura ciclística se extiende desde la calle 13 hasta la calle 63, transformando la conectividad urbana en el occidente de la ciudad.

La ciclorruta habilitada corresponde a los grupos de obra 4, 5 y 6 de la avenida 68, distribuidos en tres tramos específicos: de la calle 13 a la avenida La Esperanza (calle 24), de la avenida La Esperanza a la calle 46, y de la calle 46 hasta la calle 66.

Esta infraestructura fortalece la conectividad con puntos estratégicos como la troncal de Transmilenio de la calle 26, los centros de salud y recreativo Compensar, y el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Junto a los cuatro kilómetros de ciclorruta, la ciudadanía también recibirá 35.000 metros cuadrados de espacio público recuperado, 10.000 metros cuadrados de espacios verdes, y un kilómetro adicional de carril vehicular en sentido sur-norte entre las calles 13 y 20, diseñado para mejorar el flujo de tráfico en este corredor.

Se seguirá ampliando la ciclorruta de la Avenida 68

Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), destacó que "este año vamos a habilitar los grupos 2, 3, 4, 6 y 9 de la av. 68 para cumplir con la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, de poner en funcionamiento el conector de Transmilenio por la carrera 68 desde la av. Las Américas hasta la calle 26".

La habilitación de esta infraestructura forma parte de un plan más amplio para consolidar la Avenida 68 como un corredor multimodal que integre transporte público masivo, movilidad en bicicleta y vehículos particulares.

El alcalde Galán instruyó a la Secretaría de Movilidad para realizar seguimiento continuo a las obras viales y habilitar progresivamente los tramos finalizados.