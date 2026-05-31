Capturan en la vía Girardot – Bogotá a joven con millonaria suma en efectivo: hay una hipótesis

Durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo por las votaciones de primera vuelta, un joven fue capturado cuando lo sorprendieron transportando una importante cantidad de dinero sin justificar.

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El hecho se presentó en el departamento de Cundinamarca, puntualmente en la vía que conecta a Girardot con Bogotá. El hombre iba en motocicleta y tenía más de 111 millones de pesos en efectivo.

¿Cuánto dinero en efectivo llevaba?

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, reveló en diálogo con La FM que los uniformados se percataron de la actitud sospechosa que tenía el joven cuando pasó cerca de ellos.

Esto llevó a que no lo perdieran de vista y lo detuvieran. A medida que pasaban los minutos, el hombre mantuvo con mayor notoriedad su comportamiento no habitual.

La sorpresa llegó con la requisa, dado que en su equipaje (un maletín) tenía el dinero distribuido en fajos de billetes. Al momento de preguntarle dónde había obtenido esta cantidad y hacia dónde la dirigía, no supo qué responder; por lo que lo arrestaron.

¿Cuál es la hipótesis?

Inclusive, se cree que este joven habría intentado engañar a los policías cuando les dijo que el dinero era para comprar insumos de panadería, pero esta versión se cayó dado que no tenía facturas o soportes.

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En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la trascendental jornada, se sospechó que tenía intenciones de cometer delitos electorales. Es decir, ofrecerle dinero a alguien para cambiar su voto.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, el artículo 390 A del Código Penal, esta conducta corresponde a un tráfico de votos. Las consecuencias son condenas de cuatro a nueve años de prisión, junto con una multa que va de los 400 a los 1.200 salarios mínimos legales mensuales.

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