UNGRD vigila 18 emergencias durante las elecciones y reporta normalidad en la jornada

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que la jornada de elecciones presidenciales se desarrolla con normalidad en todo el país, pese al seguimiento que realiza a 18 emergencias activas registradas en diferentes regiones. Para garantizar el monitoreo permanente, la entidad activó la Sala de Crisis Nacional, desde donde coordina el seguimiento a las condiciones del territorio durante el proceso electoral.

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Según el reporte oficial, ninguna de las emergencias registradas representa una afectación directa para la jornada electoral ni para el funcionamiento de los puestos de votación. La Sala de Crisis mantiene comunicación con los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo para verificar la situación en las zonas bajo observación.

¿Cuántas emergencias monitorea la UNGRD durante las elecciones?

Actualmente, la UNGRD hace seguimiento a 18 emergencias activas, de las cuales 11 corresponden a inundaciones. Los departamentos con mayores afectaciones reportadas son Chocó, Caquetá, Casanare y Sucre.

Entre los eventos monitoreados se encuentran inundaciones en Chocó, Meta y Casanare, un movimiento en masa en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, y un incendio de cobertura vegetal en Puerres, Nariño. Este último presenta un avance de control del 95 %, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades.

Además, en Bolívar fue restablecido el servicio de energía eléctrica en varios municipios que habían reportado interrupciones. En Puerto Gaitán, Meta, se registra una inundación en zona urbana, aunque sin afectaciones a los puestos de votación ni al desarrollo de las elecciones presidenciales.

¿Qué pronóstico del clima hay para el resto de la jornada electoral?

De acuerdo con la información suministrada por el IDEAM, permanecen vigentes alertas por crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca. También se mantienen alertas por movimientos en masa en sectores de Chocó, Santander y Meta.

Las autoridades prevén condiciones de tiempo mayormente seco durante la mañana en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Sin embargo, para las horas de la tarde se espera un incremento de las lluvias en sectores del sur del litoral Caribe, la región Pacífica y algunas zonas de la región Andina.

El director de la UNGRD, Carrillo, señaló que la Sala de Crisis realiza monitoreo permanente a los consejos municipales y departamentales. Asimismo, reiteró que ninguna de las 18 emergencias activas está afectando puestos de votación y confirmó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) permanecerá activo durante toda la jornada para coordinar las acciones necesarias y garantizar el normal desarrollo de las elecciones en el país.