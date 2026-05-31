Reconocida aerolínea alerta por llamadas fraudulentas a millones de usuarios: pilas

En los últimos meses, el fraude a través de llamadas telefónicas —modalidad conocida globalmente como vishing— ha registrado un incremento alarmante a nivel global. Los delincuentes aprovechan la inmediatez y la vulnerabilidad de las personas para suplantar la identidad de entidades bancarias, empresas de servicios públicos y grandes corporaciones.

Valiéndose de técnicas avanzadas de ingeniería social y, en ocasiones, de la clonación de números telefónicos oficiales, los estafadores logran ganarse la confianza de las víctimas bajo el pretexto de resolver supuestos problemas con sus cuentas, ofrecer premios inexistentes o alertar sobre movimientos sospechosos.

Esta problemática no solo afecta las finanzas de los ciudadanos, sino que pone en jaque la reputación de las marcas que son suplantadas.

Aerolínea alerta por llamadas fraudulentas a millones de usuarios: pilas

En este contexto de vulnerabilidad digital, el sector turístico y aeronáutico se ha convertido en uno de los blancos preferidos de los criminales. Ante esta situación, la aerolínea Avianca emitió una urgente alerta pública dirigida a todos sus clientes y usuarios tras detectar una serie de llamadas fraudulentas en las que personas inescrupulosas exigen cobros falsos a nombre de la compañía.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, la modalidad detectada consiste en llamadas en las que los delincuentes notifican a los pasajeros sobre supuestas irregularidades en sus itinerarios, penalizaciones pendientes o la necesidad de realizar pagos adicionales para activar beneficios o liberar equipajes retenidos. La aerolínea fue enfática al señalar que este tipo de comunicaciones no corresponden a sus políticas comerciales ni a sus canales oficiales de atención.

Avianca recordó a la opinión pública que todos sus procesos de recaudo y modificaciones de pasajes se realizan exclusivamente a través de su página web oficial, su aplicación móvil o en los puntos de atención autorizados en los aeropuertos.

Asimismo, instó a los usuarios a colgar de inmediato ante cualquier solicitud sospechosa de dinero o de datos sensibles, como los números de tarjetas de crédito o códigos de seguridad, e invitó a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para frenar esta ola de delitos cibernéticos.