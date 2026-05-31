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Colombia

¿Quiénes aún pueden votar cuando den las 4:00 de la tarde?

Las urnas en los más de 13.000 puestos de votación instalados en Colombia cierran a las 4:00 de la tarde.

Elecciones
Foto: Registraduría

Jorge Leonardo Alzate

mayo 31 de 2026
02:30 p. m.
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Avanza la jornada electoral de las elecciones de primera vuelta en Colombia y a los más de 13.000 puestos de votación instalados en el país siguen llegando personas para ejercer su derecho al voto.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, momento en el que deben cerrar las urnas. Sin embargo, la Registraduría explicó quiénes pueden votar pasada esta hora.

Si el sufragante entregó su documento de identidad y los jurados de la mesa iniciaron el proceso de registro, está en su derecho de votar.

Por el contrario, si sigue en la fila y no ha entregado su documento a los jurados de votación, el ciudadano quedará por fuera de esta jornada electoral.

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¿A qué hora podrían conocerse los resultados de primera vuelta?

De los 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales de primera vuelta, 40.007.312 podrán participar de la jornada electoral del domingo, 31 de mayo, en Colombia.

Las 1.414.661 personas restantes están habilitadas para votar desde el lunes, 25 de mayo, en los 253 puestos de votación que fueron dispuestos en 67 países.

Sin embargo, la Registraduría calcula que entre 22 y 25 millones de votantes saldrán a votar durante la jornada y sobre las 6:00 de la tarde se conocerán los resultados definitivos de las elecciones.

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¿Bajo qué escenario habrá una segunda vuelta?

Si alguno de los candidatos obtuvo la mitad de los votos registrados más uno, podrá convertirse, de manera automática, en presidente de la República para el periodo 2026 – 2030.

De no ser así, la Constitución establece que se realice una nueva jornada electoral. En concreto, "se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos".

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