Capturan a hombre que habría robado licor, cigarrillos y dinero en un establecimiento de Usaquén

Un hombre fue capturado en el sector de Lijacá, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, señalado de cometer un robo en un establecimiento comercial al que habría ingresado para llevarse varias botellas de licor, cigarrillos y dinero en efectivo, luego de intimidar con un arma de fuego a la cajera del lugar.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el sujeto habría utilizado un revólver para amenazar a la trabajadora y apoderarse de diferentes productos y elementos del establecimiento.

Sin embargo, no habría contado con que sus movimientos estaban siendo monitoreados por las cámaras de seguridad del sistema C4 de Bogotá.

El seguimiento realizado desde el centro de monitoreo permitió identificar al presunto responsable y orientar a uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes finalmente lograron ubicarlo y detenerlo.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en el interior de una maleta mercancía avaluada en aproximadamente cuatro millones de pesos, que correspondería a los elementos hurtados del local comercial.

Además, al hombre le fue incautado un revólver que tenía cinco cartuchos, el cual habría sido utilizado para intimidar a la empleada durante el asalto.

La captura se produjo gracias al seguimiento de las cámaras de vigilancia y la reacción de las autoridades, que lograron recuperar los elementos y sacar de circulación el arma de fuego.

Ahora, el detenido deberá responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se le atribuyen.

Imágenes del momento de la captura

La Secretaría de Seguridad de Bogotá compartió, a través de su cuenta oficial de X, videos del momento en el que los uniformados capturaron al sujeto.

En las imágenes se observa al sujeto tirado en el suelo, vestido de negro y rodeado de gente, minutos después de haber intimidado a la colaboradora del lugar para robar whisky, tequila, aguardiente, cigarrillos, vapeadores y dinero en efectivo.

Segundos después, en la escena aparecen los uniformados de la Policía Nacional que procedieron a requisarlo para verificar si en su poder tenía los elementos mencionados anteriormente. Al confirmar esto, lo esposaron y lo trasladaron hasta la patrulla junto a la bicicleta en la que se movilizaba.