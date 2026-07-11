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Don Omar confirmó fechas de conciertos en Colombia y desde cuándo se pueden comprar las boletas

Don Omar confirmó conciertos en Bogotá, Cali y Medellín para 2027. Conozca las fechas, cómo registrarse y cuándo comienza la preventa de boletas.

Don Omar confirmó fechas de conciertos en Colombia y desde cuándo se pueden comprar las boletas
Foto: Redes Don Omar

Sebastián Montañez

noviembre 07 de 2026
07:53 a. m.
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El cantante puertorriqueño Don Omarconfirmó las fechas de sus conciertos en Colombia para 2027.

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El artista llegará a Bogotá, Cali y Medellín como parte de su gira The Last King World Tour, con la que recorrerá varios países de Latinoamérica. Además, anunció cuándo comenzará la preventa de boletas y cómo podrán registrarse sus seguidores.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Don Omar en Colombia en 2027?

Durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026, el intérprete de 'Danza kuduro', 'Pobre diabla' y 'Salió el sol' realizó una transmisión en vivo desde su concierto en el Kia Forum de Los Ángeles, Estados Unidos, para entregar novedades sobre su gira.

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Las fechas confirmadas para Colombia son:

  • Bogotá: jueves 4 de noviembre de 2027.
  • Cali: viernes 5 de noviembre de 2027.
  • Medellín: domingo 7 de noviembre de 2027.

Se trata de una gira de estadios que promete reunir a miles de seguidores del reguetón.

Según información divulgada por medios nacionales, los escenarios previstos serían El Campín, en Bogotá; el Pascual Guerrero, en Cali, y el Atanasio Girardot, en Medellín. Sin embargo, estos recintos todavía no aparecen confirmados oficialmente en la página del artista.

¿Cómo registrarse y cuándo comienza la preventa de Don Omar en Colombia?

Una de las principales novedades del anuncio fue la habilitación del registro para acceder con prioridad a la compra de entradas.

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"Ya pueden hacer sus suscripciones", expresó Don Omar durante la transmisión en vivo.

Desde este sábado 7 de noviembre, los interesados pueden ingresar a donomar.com, buscar el apartado de preventa y completar el formulario correspondiente.

De acuerdo con el calendario oficial, la preventa de boletas comenzará el jueves 19 de noviembre de 2026 para las tres ciudades colombianas.

Es importante aclarar que registrarse no garantiza conseguir una entrada. Por ahora, tampoco se han anunciado oficialmente los precios, las localidades ni la empresa encargada de comercializar la boletería.

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