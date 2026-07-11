Turista brasileño fue víctima de atraco en Cartagena: un taxista estaría implicado

Las autoridades de Cartagena investigan el atraco a un turista brasileño que denunció haber sido víctima de un robo violento tras abordar un taxi en la ciudad. Según el reporte de las autoridades, el presunto taxista desvió el recorrido hacia una zona donde esperaban cómplices que golpearon y robaron al extranjero.

Turista fue víctima de robo y de brutal golpiza en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que la víctima se encuentra en buen estado de salud, pese a haber recibido golpes con puños durante el incidente. El turista brasileño interpuso formalmente la denuncia contra el supuesto taxista y sus cómplices.

Las autoridades ya identificaron el vehículo y la cooperativa a la cual pertenece, gracias a videos que circulan en redes sociales y material de cámaras de seguridad de la zona.

Entretanto, el gremio de taxistas expresó preocupación por la situación y solicitó que las cooperativas fortalezcan sus controles internos para identificar a quienes conducen los vehículos.

Autoridades trabajan para verificar identidad de conductores

Según voceros del sector, actualmente trabajan en la implementación de un nuevo sistema de control.

"El gremio en la ciudad de Cartagena viene implementando un sistema, hemos logrado en las mesas con la administración en cabeza del doctor Dumek y el director de tránsito para buscar un sistema que verdaderamente tengamos la identificación plena tanto del vehículo como del conductor", aseguró Félix Barrios, líder del gremio de taxistas.

Barrios también indicó que desde la comunidad de taxistas rechazaron los hechos en los que se vio afectado el turista extranjero.

Cabe mencionar que el Departamento de Tránsito de Cartagena confirmó que ya se encuentra en marcha una prueba piloto con diferentes cooperativas para verificar de forma digital quién maneja cada uno de los vehículos en la ciudad.

Esta medida busca prevenir que conductores no autorizados operen taxis registrados ante las cooperativas.