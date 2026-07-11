Medellín goleó a Fortaleza y se afianzó en los ocho: así quedó la tabla de posiciones

Independiente Medellín dio un golpe de autoridad en la Liga BetPlay 2026-II.

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El conjunto antioqueño goleó 0-3 a Fortaleza en Bogotá, en un compromiso correspondiente a la fecha 18, y aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Con este resultado, el equipo llegó a 29 puntos y escaló hasta la quinta posición de la tabla.

Medellín goleó a Fortaleza y aseguró su clasificación a los ocho

El Poderoso consiguió una victoria importante como visitante y confirmó su buen momento en la recta final de la fase todos contra todos del campeonato colombiano.

El encargado de abrir el marcador fue Yony González, quien anotó al minuto 16 y puso en ventaja al conjunto antioqueño antes del descanso.

En la segunda mitad, Medellín mantuvo el control del partido y amplió la diferencia gracias a David Ramírez, quien marcó el segundo tanto al minuto 56.

Finalmente, Esneyder Mena apareció al minuto 88 para establecer el 0-3 definitivo y sellar una victoria que dejó a los antioqueños entre los ocho mejores del torneo.

Por su parte, Fortaleza continúa en el último lugar de la clasificación, con apenas 12 puntos en 18 compromisos disputados.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín

Con el triunfo del conjunto antioqueño, la lucha por los primeros puestos continúa ajustada, mientras varios equipos buscan asegurar su presencia en la siguiente fase.

Así están los ocho. según la última actualización:

Atlético Nacional - 17 pj - 36 puntos. América de Cali - 17 pj - 35 puntos. Deportivo Cali - 17 pj - 33 puntos. Atlético Bucaramanga - 17 pj - 29 puntos. Independiente Medellín - 18 pj - 29 puntos Independiente Santa Fe - 17 pj - 28 puntos Millonarios - 17 pj - 27 puntos. Águilas Doradas - 17 pj - 25 puntos.

Atlético Nacional continúa como líder con 36 unidades, seguido de América de Cali y Deportivo Cali. Entretanto, Once Caldas, Cúcuta y Tolima siguen pendientes de los resultados de las últimas jornadas para intentar meterse entre los ocho clasificados.