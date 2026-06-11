¿Cómo evitar que una empresa fracase en sus primeros años?

Crear una empresa va mucho más allá de tener una buena idea, dominar un oficio o conseguir los primeros clientes.

Convertir un emprendimiento en un negocio sostenible exige planificación financiera, conocimiento del mercado, capacidad de liderazgo y decisiones estratégicas que permitan mantener la operación a largo plazo.

En Colombia, donde miles de compañías comienzan actividades cada año, la supervivencia empresarial sigue siendo uno de los principales desafíos.

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Alarmante cifra de empresas que se liquidaron en 2025

Las cifras reflejan la dimensión del reto. Durante 2025, un total de 368 empresas ingresaron a procesos de liquidación en el país, el registro más alto de los últimos cuatro años, según la Superintendencia de Sociedades.

A esto se suma que cada semestre se crean más de 170.000 empresas en Colombia y aproximadamente una de cada cuatro nace por iniciativa de personas naturales.

De acuerdo con Confecámaras, apenas una de cada tres compañías consigue mantenerse en funcionamiento después de sus primeros cinco años.

Esta realidad pone sobre la mesa la importancia de preparar adecuadamente un negocio antes de lanzarlo al mercado y desarrollar capacidades que permitan enfrentar sus diferentes etapas de crecimiento.

¿Por qué fracasan las empresas en sus primeros años?

Para Juliana Fernández, arquitecta y empresaria colombiana, uno de los errores más frecuentes entre quienes deciden emprender es asumir que saber realizar una actividad garantiza también la capacidad para administrar una compañía.

La fundadora de AI Spaces, firma especializada en diseño e interiorismo corporativo con presencia en América Latina y Estados Unidos, considera que ejecutar un trabajo con excelencia y dirigir una organización son responsabilidades diferentes.

Su experiencia al frente de proyectos de infraestructura para compañías como Google, Microsoft y cadenas hoteleras como Sheraton le ha permitido identificar cinco elementos fundamentales para construir negocios con mayores posibilidades de permanencia.

Cinco claves antes de crear una empresa