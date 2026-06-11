¿Cómo evitar que una empresa fracase en sus primeros años?
En 2025, Colombia registró 368 empresas en liquidación, la cifra más alta de los últimos cuatro años.
Noticias RCN
09:43 p. m.
Crear una empresa va mucho más allá de tener una buena idea, dominar un oficio o conseguir los primeros clientes.
Convertir un emprendimiento en un negocio sostenible exige planificación financiera, conocimiento del mercado, capacidad de liderazgo y decisiones estratégicas que permitan mantener la operación a largo plazo.
En Colombia, donde miles de compañías comienzan actividades cada año, la supervivencia empresarial sigue siendo uno de los principales desafíos.
Alarmante cifra de empresas que se liquidaron en 2025
Las cifras reflejan la dimensión del reto. Durante 2025, un total de 368 empresas ingresaron a procesos de liquidación en el país, el registro más alto de los últimos cuatro años, según la Superintendencia de Sociedades.
A esto se suma que cada semestre se crean más de 170.000 empresas en Colombia y aproximadamente una de cada cuatro nace por iniciativa de personas naturales.
De acuerdo con Confecámaras, apenas una de cada tres compañías consigue mantenerse en funcionamiento después de sus primeros cinco años.
Esta realidad pone sobre la mesa la importancia de preparar adecuadamente un negocio antes de lanzarlo al mercado y desarrollar capacidades que permitan enfrentar sus diferentes etapas de crecimiento.
¿Por qué fracasan las empresas en sus primeros años?
Para Juliana Fernández, arquitecta y empresaria colombiana, uno de los errores más frecuentes entre quienes deciden emprender es asumir que saber realizar una actividad garantiza también la capacidad para administrar una compañía.
La fundadora de AI Spaces, firma especializada en diseño e interiorismo corporativo con presencia en América Latina y Estados Unidos, considera que ejecutar un trabajo con excelencia y dirigir una organización son responsabilidades diferentes.
Su experiencia al frente de proyectos de infraestructura para compañías como Google, Microsoft y cadenas hoteleras como Sheraton le ha permitido identificar cinco elementos fundamentales para construir negocios con mayores posibilidades de permanencia.
Cinco claves antes de crear una empresa
- El primero es comprender que tener dinero disponible es tan importante como generar ganancias. Una empresa puede mostrar resultados positivos en sus balances y, aun así, enfrentar dificultades para cumplir sus obligaciones. Los retrasos en los pagos de los clientes y los compromisos financieros pueden generar problemas de liquidez, especialmente cuando el negocio está creciendo. Por eso, controlar el flujo de caja y administrar adecuadamente el capital de trabajo debe ser una prioridad.
- El segundo aspecto consiste en encontrar un mercado específico. Intentar ofrecer productos o servicios para todo tipo de clientes puede terminar debilitando la identidad del negocio. Fernández plantea que identificar necesidades concretas y atender sectores poco explorados por la competencia permite construir una propuesta diferenciada, fortalecer la relación con los consumidores y proteger los márgenes de rentabilidad.
- La tercera clave está en cuidar la ejecución y los detalles. La calidad del servicio no solamente influye en la satisfacción de los clientes, también determina las posibilidades de que regresen y recomienden la empresa. Una operación bien desarrollada contribuye a consolidar la reputación de la marca y facilita la llegada de nuevos compradores.
- El cuarto elemento es aprender a delegar. Cuando todas las decisiones dependen exclusivamente del fundador, el crecimiento de la compañía puede quedar limitado por su disponibilidad. Para evitarlo, es necesario conformar equipos con conocimientos técnicos, compromiso y afinidad con los objetivos de la organización, además de entregarles autonomía para asumir responsabilidades.
- Finalmente, la empresaria destaca la importancia de elegir adecuadamente a los socios y establecer reglas claras desde el comienzo. Compartir una visión sobre las finanzas, los riesgos y el futuro del negocio ayuda a prevenir conflictos. También recomienda contar con instancias independientes de dirección, como juntas o consejos directivos, que aporten perspectivas diferentes y fortalezcan las decisiones estratégicas.