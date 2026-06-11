¿Quiénes son las tres mujeres asesinadas a balazos dentro de una casa en Toro, Valle del Cauca?

La mañana de este viernes 6 de noviembre se registró una masacre en el municipio de Toro, Valle del Cauca, donde tres mujeres perdieron la vida luego de ser atacadas con arma de fuego.

El aterrador hecho ocurrió dentro de una vivienda ubicada en el barrio El Lázaro, en una zona semirrural de esta población.

El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía de Valle del Cauca, confirmó el triple homicidio y señaló que desde el primer momento se activó un trabajo conjunto entre las instituciones para atender la grave situación.

En la mañana de este 6 de noviembre se registra un hecho en la zona semirrural del municipio de Toro, dentro de una vivienda donde tres mujeres pierden la vida luego de un ataque con arma de fuego.

¿Quién eran las mujeres asesinadas en una casa en Toro?

Las víctimas, al parecer, serían miembros de una misma familia, aunque no se publicaron sus identidades, las tres víctimas compartían un mismo apellido.

De manera extraoficial se maneja la versión de que podría tratarse de madre e hijas. Sin embargo, es una información que no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras conocerse el crimen, la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades municipales coordinaron acciones para avanzar en las investigaciones y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

Según explicó el comandante Aguilera, se adelantan labores de inteligencia y policía judicial con el propósito de recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del triple homicidio.

Ofrecen $10 millones por los asesinos de tres mujeres en Toro

El coronel Aguilera explicó que fue dispuesto un grupo especializado para recolectar información y desarrollar las actuaciones investigativas correspondientes.

Por su parte, el alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta $10 millones para las personas que suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Vamos a ofrecer hasta $10 millones de pesos por la información que nos den para la captura de estos individuos.

Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre posibles móviles del crimen ni sobre la identidad de las personas que habrían cometido el ataque.