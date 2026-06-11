Carne en descomposición y más alimentos fueron decomisados en frigoríficos de la autopista Sur

Nuevas labores de inspección en los frigoríficos de la autopista Sur, en la localidad de Kennedy, permitieron el decomiso y la desnaturalización de 700 kg de alimentos, alimentos cárnicos y animales que representaban un importante riesgo sanitario.

RELACIONADO Carne al aire libre y sin control sanitario genera alerta de salubridad en el sur de Bogotá

¿Qué se encontró durante el operativo?

Más de 100 funcionarios de distintas entidades del Distrito, junto con uniformados de la Policía de Bogotá, coordinaron la intervención en el tramo comprendido entre las calles 62A y 62F.

Entre los hallazgos se encontró carne expuesta en puestos ambulantes, barriles con restos de animales, charcos de sangre y alimentos sin condiciones adecuadas de almacenamiento. Allí los vendedores ofrecían al público carnes, embutidos, quesos, pescados, entre otros productos que permanecían constantemente al aire libre.

También se encontraron mesas de acero en donde se exhiben trozos de carne, vísceras y distintos embutidos expuestos a la contaminación del ambiente y sin garantías de almacenamiento o conservación.

Dos contenedores, ubicados en el sector, fueron revisados minuciosamente. En el primero hallaron una alacena antihigiénica con pescado mal almacenado, sillas, varillas, botellas de licor y otros elementos. En el segundo fue encontrada una nevera de icopor con vísceras y trozos de carne, flotando en agua con sangre, en avanzado estado de descomposición.

Ante estos hallazgos, la Secretaría de Salud decomisó 700 kg de alimentos en los que también se incluyeron arepas, chorizo, jamón y quesos.

Espacio público recuperado en la autopista Sur

Así mismo, las autoridades llevaron a cabo el retiro de carros de comidas rápidas, cilindros de gas, freidoras, vitrinas, refrigeradores, neveras, una estufa, ollas, un carro de madera retirado con apoyo de volquetas y un minicargador.

Estas labores permitieron finalmente la recuperación de 2.400 metros cuadrados del espacio público que estaba siendo utilizado en este sector de manera informal.