CANAL RCN
Salud y Bienestar

Carne en descomposición y más alimentos fueron decomisados en frigoríficos de la autopista Sur

El operativo permitió verificar las condiciones de los alimentos y recuperar el espacio público ocupado de manera inadecuada.

Foto: Captura pantalla X Secretaría de Seguridad de Bogotá
Foto: Captura pantalla X Secretaría de Seguridad de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
07:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevas labores de inspección en los frigoríficos de la autopista Sur, en la localidad de Kennedy, permitieron el decomiso y la desnaturalización de 700 kg de alimentos, alimentos cárnicos y animales que representaban un importante riesgo sanitario.

Carne al aire libre y sin control sanitario genera alerta de salubridad en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Carne al aire libre y sin control sanitario genera alerta de salubridad en el sur de Bogotá

¿Qué se encontró durante el operativo?

Más de 100 funcionarios de distintas entidades del Distrito, junto con uniformados de la Policía de Bogotá, coordinaron la intervención en el tramo comprendido entre las calles 62A y 62F.

Entre los hallazgos se encontró carne expuesta en puestos ambulantes, barriles con restos de animales, charcos de sangre y alimentos sin condiciones adecuadas de almacenamiento. Allí los vendedores ofrecían al público carnes, embutidos, quesos, pescados, entre otros productos que permanecían constantemente al aire libre.

También se encontraron mesas de acero en donde se exhiben trozos de carne, vísceras y distintos embutidos expuestos a la contaminación del ambiente y sin garantías de almacenamiento o conservación.

Dos contenedores, ubicados en el sector, fueron revisados minuciosamente. En el primero hallaron una alacena antihigiénica con pescado mal almacenado, sillas, varillas, botellas de licor y otros elementos. En el segundo fue encontrada una nevera de icopor con vísceras y trozos de carne, flotando en agua con sangre, en avanzado estado de descomposición.

Ante estos hallazgos, la Secretaría de Salud decomisó 700 kg de alimentos en los que también se incluyeron arepas, chorizo, jamón y quesos.

Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026
RELACIONADO

Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026

Espacio público recuperado en la autopista Sur

Así mismo, las autoridades llevaron a cabo el retiro de carros de comidas rápidas, cilindros de gas, freidoras, vitrinas, refrigeradores, neveras, una estufa, ollas, un carro de madera retirado con apoyo de volquetas y un minicargador.

Estas labores permitieron finalmente la recuperación de 2.400 metros cuadrados del espacio público que estaba siendo utilizado en este sector de manera informal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Colombia se acerca a los 100.000 casos de dengue en 2026

Cuidado personal

Alcaldía de Bogotá ofrece recomendaciones para las madres gestantes de la ciudad

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia

Otras Noticias

Artistas

Pitbull tendrá concierto en Colombia: este es el link para registrarse y conseguir boletas

Pitbull regresa a Medellín en 2027. Conozca cómo hacer el prerregistro para comprar boletas, la fecha de venta y el enlace oficial para inscribirse.

Paraguay

Santiago Peña bajo arresto domiciliario, tras su destitución de la Presidencia de Paraguay

La Fiscalía confirmó que el exmandatario permanecerá detenido en su domicilio por presunta malversación de fondos que detonó el escándalo bancario.

Venezuela

¿Sirve deportar a quienes delinquen? Esto dice un experto sobre la estrategia del Gobierno

América de Cali

Oficial: esta es la programación de los partidos de vuelta en la Copa Betplay 2026

Contraloría General de la República

Contraloría declaró de impacto nacional los hallazgos fiscales por $61.273 millones en Aerocafé