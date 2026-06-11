CANAL RCN
Colombia Video

Capturan en Barranquilla a dos presuntos enlaces entre Cartel Jalisco Nueva Generación y Clan del Golfo: se hicieron pasar por misioneros

Los detenidos, alias La Patrona y alias Pau, se disfrazaban con pelucas y como misioneros para evadir a las autoridades.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
09:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dos presuntos enlaces del narcotráfico fueron capturados en Barranquilla cuando intentaban ingresar a Colombia disfrazados con pelucas y haciéndose pasar por misioneros religiosos.

Así cayeron alias La Patrona y alias Pau

Clan del Golfo habría exigido extorsiones millonarias para permitir la operación de Hidroituango
RELACIONADO

Clan del Golfo habría exigido extorsiones millonarias para permitir la operación de Hidroituango

Los detenidos, identificados como alias La Patrona y alias Pau, son señalados por las autoridades como conectores clave entre el Clan del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Según agentes de la Dirección de Investigación Criminal, los capturados operaban como intermediarios para coordinar el envío de hasta 12 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos mediante lanchas rápidas.

Las investigaciones y videos de seguimiento revelaron el papel central de ambos sospechosos en esta red de tráfico internacional de estupefacientes.

La estrategia de camuflaje de los capturados incluía cambios constantes en su apariencia física. A diario cambiaban su aspecto para evadir a los agentes que les venían siguiendo el rastro.

Entre los elementos incautados se encontraron pelucas, kit de maquillaje y extensiones para el cabello, recursos que utilizaban con el fin de poder minimizar su contextura física.

Al momento de su detención, alias La Patrona intentó justificar su presencia en el país con una coartada religiosa. Según las autoridades, indicó que era “profesante de la religión cristiana y que se encontraban en Colombia buscando una iglesia para poder congregarse".

La captura representa un golpe significativo a las estructuras de cooperación entre organizaciones criminales colombianas y mexicanas.

Clan del Golfo atacó con explosivos un camión del Ejército en Salgar, Antioquia
RELACIONADO

Clan del Golfo atacó con explosivos un camión del Ejército en Salgar, Antioquia

El Clan del Golfo, considerado uno de los principales grupos armados ilegales de Colombia, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, señalado como una de las organizaciones más poderosas de México, habrían establecido alianzas estratégicas para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos enfrentarán proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde responderán por cargos relacionados con narcotráfico internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

¿Quiénes son las tres mujeres asesinadas a balazos dentro de una casa en Toro, Valle del Cauca?

Centro Democrático

Centro Democrático plantea recorte al Estado y venta de acciones de Ecopetrol como alternativa a la reforma tributaria

Gustavo Petro

Así avanza la investigación del caso de los ‘sexocontratos’: lo que se sabe del material probatorio

Otras Noticias

Viral

Luisa Fernanda W compartió detalles del trascendental cambio de look para su luna de miel

La creadora de contenido ya ha generado distintas reacciones por el contundente cambio que se encuentra luciendo.

Subsidios

Entregarán hasta un salario mínimo para estudiar en 2027: requisitos para postularse

Bogotá entregará apoyos de hasta un salario mínimo para estudiar en 2027. Conozca los requisitos, fechas y cómo inscribirse a Jóvenes a la E.

Independiente Santa Fe

Jugadores profesionales del Deportivo Pasto entraron en paro: equipo juvenil afrontará el partido vs. Santa Fe

Uruguay

Primer día del papa León XIV en Uruguay: caravana, bendición y encuentro con los fieles

Secretaría de Seguridad

Carne en descomposición y más alimentos fueron decomisados en frigoríficos de la autopista Sur