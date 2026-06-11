Capturan en Barranquilla a dos presuntos enlaces entre Cartel Jalisco Nueva Generación y Clan del Golfo: se hicieron pasar por misioneros

Dos presuntos enlaces del narcotráfico fueron capturados en Barranquilla cuando intentaban ingresar a Colombia disfrazados con pelucas y haciéndose pasar por misioneros religiosos.

Así cayeron alias La Patrona y alias Pau

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Los detenidos, identificados como alias La Patrona y alias Pau, son señalados por las autoridades como conectores clave entre el Clan del Golfo y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Según agentes de la Dirección de Investigación Criminal, los capturados operaban como intermediarios para coordinar el envío de hasta 12 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos mediante lanchas rápidas.

Las investigaciones y videos de seguimiento revelaron el papel central de ambos sospechosos en esta red de tráfico internacional de estupefacientes.

La estrategia de camuflaje de los capturados incluía cambios constantes en su apariencia física. A diario cambiaban su aspecto para evadir a los agentes que les venían siguiendo el rastro.

Entre los elementos incautados se encontraron pelucas, kit de maquillaje y extensiones para el cabello, recursos que utilizaban con el fin de poder minimizar su contextura física.

Al momento de su detención, alias La Patrona intentó justificar su presencia en el país con una coartada religiosa. Según las autoridades, indicó que era “profesante de la religión cristiana y que se encontraban en Colombia buscando una iglesia para poder congregarse".

La captura representa un golpe significativo a las estructuras de cooperación entre organizaciones criminales colombianas y mexicanas.

El Clan del Golfo, considerado uno de los principales grupos armados ilegales de Colombia, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, señalado como una de las organizaciones más poderosas de México, habrían establecido alianzas estratégicas para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos enfrentarán proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde responderán por cargos relacionados con narcotráfico internacional.