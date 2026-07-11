Niña de siete años murió tras recibir disparos de policías durante un operativo en México

Las autoridades mexicanas adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Aranza, una niña de siete años de nacionalidad estadounidense que habría sido alcanzada por varios disparos de policías estatales durante un operativo en el municipio de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos.

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Los hechos se registraron el pasado 29 de octubre, en medio de un procedimiento de las autoridades que habría derivado en un enfrentamiento armado. Según la información conocida, un helicóptero policial habría repelido una agresión desde tierra, luego de que se concretara la captura de un presunto delincuente.

Este viernes, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó la apertura de una investigación tras establecer que la menor recibió un impacto de bala en la cabeza, presuntamente disparado por uniformados que participaban en el operativo.

El fiscal del estado, Jesús Govea, aseguró en declaraciones a la cadena Milenio que las indagaciones presentan avances importantes. Sin embargo, reconoció que los policías involucrados continúan en libertad mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

Por su parte, la familia de Aranza manifestó que la pequeña tenía nacionalidad estadounidense por nacimiento y que los hechos fueron puestos en conocimiento del consulado de ese país. Sobre este punto, Govea señaló que las autoridades recibieron información acerca de la nacionalidad de la víctima y que mantienen comunicación con representantes consulares.

Así habría ocurrido el ataque

La madre de la niña relató que se movilizaba en una camioneta junto a su esposo y sus cinco hijos cuando, durante el recorrido, notaron que un helicóptero los seguía durante un trayecto considerable.

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Ante la situación, decidieron detener el vehículo. Según su testimonio, el padre de los menores descendió para advertirles a los uniformados que se trataba de una familia civil y que en el automotor viajaban varios niños. No obstante, los policías habrían comenzado a disparar contra la camioneta.

Como consecuencia del ataque, Aranza recibió un disparo en la cabeza y murió, mientras que su madre y uno de sus hermanos, de 13 años, resultaron heridos.

Frente a lo ocurrido, el fiscal Govea sostuvo que los agentes estatales habrían respondido a una agresión proveniente de tierra durante varios bloqueos en las calles.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.