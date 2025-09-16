Intento de robo terminó en violenta persecución: ladrón les disparó a policías en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades capturaron a un hombre de 27 años que estaba huyendo luego de dispararle a unos policías en Bogotá.

La situación se presentó en horas en el sector de Federmán, localidad de Teusaquillo. Resulta que dos criminales, incluyendo el hoy capturado, abordaron a una persona y la intimidaron con un arma de fuego. La víctima gritó y pidió ayuda.

Ladrón fue sorprendido robando y comenzó la persecución

Unos policías estaban a poca distancia, por lo que pudieron actuar inmediatamente tras escuchar a la víctima. Cuando los criminales se dieron cuenta de que los uniformados estaban cerca, emprendieron la huida.

Además, le dispararon varias veces a la patrulla, pero sin lesionar a ningún uniformado. Los policías también emplearon las armas hasta lograr neutralizar a uno de los sujetos y quitarle la pistola.

El criminal fue llevado a un centro médico para que sea valorado. Culminada esta etapa, deberá responder por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Un juez podría enviarlo a la cárcel con medida de aseguramiento.

Balacera en el norte de Bogotá

Otro hecho en donde las armas fueron protagonistas ocurrió hace algunos días en Santa Bárbara, norte de la capital.

Hubo sospechas sobre un vehículo que transportaba a cinco personas. Para las autoridades fue extraño que la placa estuviese alterada, debido a que tenía adhesivos.

Con este detalle, comenzaron a seguirlos. Cuando el conductor se percató que la persecución había empezado, trató de evadir a los uniformados. Esto confirmó las sospechas de la Policía.

Estas personas tenían como fin robar una residencia, debido a que se supo que eran una banda de apartamenteros. La hipótesis se corroboró por los pasamontañas y guantes que tenían listos para delinquir.

Durante el recorrido, los pasajeros sacaron armas y les dispararon a los policías. La persecución culminó en el momento en el que el vehículo se estrelló contra otro. Las autoridades pudieron capturar a dos de los delincuentes.