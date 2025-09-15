VIDEO | Momentos de pánico durante funeral en Bogotá: hombre sacó un arma y disparó

En el barrio Molinos, sur de Bogotá; se estaba llevado a cabo un funeral en vía pública. Uno de los presentes sacó un arma y disparó al cielo.

La situación ocurrió a plena luz del día y quedó grabada por las cámaras de seguridad del sector. Una de las vías terminó intransitable por causa de la masiva presencia de personas en el velorio.

Hombre disparó al aire durante funeral a plena luz del día

Para los vecinos se estaba volviendo molesto, no solamente por las complicaciones en el tránsito, sino porque habían puesto música a un volumen bastante elevado y las personas estaban tomando licor.

Sin embargo, el momento más preocupante se dio cuando un hombre sacó una pistola y empezó a disparar hacia arriba. Los habitantes del sector se preocuparon y no dudaron en llamar a la Policía.

Este hombre tenía un revólver calibre 38. Tras el llamado de la ciudadanía, las autoridades no le perdieron el rastro a esta persona y siguieron todos sus movimientos.

La Policía llegó a controlar la situación y, al momento de notarlo, el disparador intentó escapar entre la multitud. El arma la dejó oculta en un maletín en una casa y comenzó a correr, inclusive quiso huir en un carro. No obstante, los uniformados lo tenían más que identificado y pudieron capturarlo.

Prohibición en el porte de armas en Bogotá

A inicios de enero, la Brigada 13 expidió la resolución con la que suspendió los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas en Bogotá, San Juanito, Calvario (Meta) y Cundinamarca (menos Simijaca, Susa, Fúquene, Medina y Paratebueno).

La restricción no aplica para las excepciones: permisos para funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Inpec, Migración Colombia, UNP, DNI, empresas de vigilancia privadas, misiones diplomáticas, personal activo y veteranos de la fuerza pública, etcétera.

Esta medida comenzó a regir el 1 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.