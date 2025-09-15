Apartamenteros protagonizaron una persecución en Bogotá: hubo disparos y capturas

Las autoridades tuvieron sospechas sobre un vehículo con cinco personas que estaba transitando por Santa Bárbara, norte de Bogotá.

A modo de prevención, los uniformados los siguieron. Las sospechas se comenzaron a confirmar cuando, al momento de notar su presencia, el conductor aceleró e intentó perderlos de vista.

El vehículo terminó delatando a los criminales

En cuestión de segundos, lo que parecía un momento tranquilo se transformó en una persecución, la cual culminó en un accidente. Resulta que el vehículo terminó estrellándose con otro.

Sin embargo, el hecho no quedó ahí. Los cinco pasajeros les dispararon a los policías, aunque no hubo lesionados. Finalmente, los uniformados pudieron capturar a dos de los criminales (entre quienes estaba el conductor). Los tres restantes están bajo búsqueda.

A la hora de verificar el vehículo, se comprobó que tenía inconsistencias en el sistema de identificación y en las placas. Esto fue lo que generó las sospechas de los uniformados, dado que la placa tenía adhesivos, lo cual indicó que estaba alterada.

Dos de los apartamenteros fueron capturados

Otro detalle particular fue que las cinco personas estaban llevando guantes y pasamontañas. La hipótesis entonces apuntó que pertenecían a una banda que se dedicaba a robar apartamentos.

Con base al Sistema de Estadística Delincuencial y Contravencional de la Policía, se sabe que en el lapso enero – julio de este año, ocurrieron 3.421 hurtos a residencias.

Un año atrás, este crimen había reportado 3.686 casos, por lo que hubo una reducción del 7.2% reflejada en 265 sucesos menos. En 2025, este tipo de hurto se cometió principalmente sin el uso de armas.

Las organizaciones criminales han preferido operar en las madrugadas principalmente. Con respecto al comportamiento en las localidades, las cinco en donde más casos hubo fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Teusaquillo.