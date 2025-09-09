Hombre golpeó a su expareja embarazada, mató a su mascota y luego la asesinó frente a su familia

La Fiscalía presentó ante un juez de conocimiento un conjunto de pruebas que dejaron en evidencia el ciclo de agresiones que sufrió una joven de 19 años a manos de su expareja, Nando Francisco Ramos Payares, responsable de su asesinato en el municipio de El Bagre.

La investigación demostró que la víctima había sido sometida a constantes maltratos físicos, psicológicos y verbales, que escalaron con el asesinato de su mascota y culminaron con el ataque mortal que le costó la vida.

Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda ubicada en la vereda Medios de Maniceri, en zona rural de El Bagre.

Allí, el sujeto llegó hasta donde se encontraba su expareja y, delante de la madre y el padrastro de la joven, le disparó en repetidas ocasiones.

La gravedad de las heridas obligó a trasladarla a Montería, Córdoba, donde permaneció hospitalizada durante tres semanas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

La Fiscalía logró establecer que este asesinato fue la culminación de una cadena de episodios violentos que la mujer había padecido desde meses atrás.

La había golpeado estando embarazada y había matado a su mascota

Cuando apenas comenzaba su embarazo, él la agredió físicamente: la golpeó a patadas y la lanzó al suelo. Esta fue una de las primeras señales claras del nivel de violencia que ejercía contra ella.

La situación se agravó semanas después, cuando el hombre asesinó con arma de fuego a Lulú, una mascota de la joven.

El crimen ocurrió delante de varias personas y estuvo acompañado de amenazas directas contra la vida de la mujer. Simultáneamente, le advirtió que haría lo mismo con ella, amenaza que cumplió semanas después frente a los familiares más cercanos de la víctima.

Finalmente, con base en estas pruebas, un juez de conocimiento lo declaró culpable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La sentencia le impuso una pena de 45 años y 10 meses de prisión.