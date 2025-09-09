CANAL RCN
Colombia

Hombre golpeó a su expareja embarazada, mató a su mascota y luego la asesinó frente a su familia

Su expareja tenía tan solo 19 años.

Atroz feminicidio
Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
04:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía presentó ante un juez de conocimiento un conjunto de pruebas que dejaron en evidencia el ciclo de agresiones que sufrió una joven de 19 años a manos de su expareja, Nando Francisco Ramos Payares, responsable de su asesinato en el municipio de El Bagre.

Hallaron el cuerpo sin vida de la joven que desapareció tras ser arrastrada por la corriente en el Río Güejar
RELACIONADO

Hallaron el cuerpo sin vida de la joven que desapareció tras ser arrastrada por la corriente en el Río Güejar

La investigación demostró que la víctima había sido sometida a constantes maltratos físicos, psicológicos y verbales, que escalaron con el asesinato de su mascota y culminaron con el ataque mortal que le costó la vida.

Capturan a hombre que golpeó y asesinó a su expareja embarazada en El Bagre

Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda ubicada en la vereda Medios de Maniceri, en zona rural de El Bagre.

Allí, el sujeto llegó hasta donde se encontraba su expareja y, delante de la madre y el padrastro de la joven, le disparó en repetidas ocasiones.

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa
RELACIONADO

Misteriosas revelaciones en el caso de Valeria Afanador: actas y chats de docentes bajo la lupa

La gravedad de las heridas obligó a trasladarla a Montería, Córdoba, donde permaneció hospitalizada durante tres semanas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

La Fiscalía logró establecer que este asesinato fue la culminación de una cadena de episodios violentos que la mujer había padecido desde meses atrás.

La había golpeado estando embarazada y había matado a su mascota

Cuando apenas comenzaba su embarazo, él la agredió físicamente: la golpeó a patadas y la lanzó al suelo. Esta fue una de las primeras señales claras del nivel de violencia que ejercía contra ella.

La situación se agravó semanas después, cuando el hombre asesinó con arma de fuego a Lulú, una mascota de la joven.

¿Ya se había extraviado antes un menor en el colegio donde desapareció Valeria Afanador? Esto revelaron
RELACIONADO

¿Ya se había extraviado antes un menor en el colegio donde desapareció Valeria Afanador? Esto revelaron

El crimen ocurrió delante de varias personas y estuvo acompañado de amenazas directas contra la vida de la mujer. Simultáneamente, le advirtió que haría lo mismo con ella, amenaza que cumplió semanas después frente a los familiares más cercanos de la víctima.

Finalmente, con base en estas pruebas, un juez de conocimiento lo declaró culpable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La sentencia le impuso una pena de 45 años y 10 meses de prisión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

VIDEO | Así operaba una banda de ‘moto-atracadores’ en Cali: robos superan los $160 millones

Tiquetes aéreos

Tiquetes aumentaron un 260% por derrumbe en la vía al Llano: es más barato viajar al exterior

Cocaína

Récord histórico de coca en Colombia complica regreso de la aspersión aérea: ¿en cuánto están las cifras?

Otras Noticias

Millonarios

Leo Castro vuelve con Millonarios: ya hay fecha para el regreso del goleador

Después de meses de ausencia, Leonardo Castro regresará con Millonarios en un momento lleno de urgencia de goles.

Estados Unidos

¿Piensa migrar? Casi dos millones de latinos se encuentran desempleados en los EE. UU.

El último año, fueron creados 911.000 puestos de trabajo menos de lo que se tenía previsto.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

Comercio

Cómo elegir la lavadora perfecta para tu hogar

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas